Гастроли "Партии налогоплательщиков России" во Владивостоке

Бизнес Владивостока с интересом внимает советам об оптимизации налогов от бывшего председателя «Партии налогоплательщиков России», сообщает Деловой газета «Золотой Рог».

Тема «Законная оптимизация налогов в 2017-2018: гарантированная безопасность, полная коллекция налоговых схем» привлекала более 100 приморских предпринимателей и крупнейших компаний Приморья. Лектором на семинаре выступил Евгений СИВКОВ, бывший председатель «Партии налогоплательщиков России (ПНР)», деятельность которой была ликвидирована по решению Верховного суда Российской Федерации в ноябре 2017 года. Причиной такого решения стало нарушение законодательства, обязывающего все политические партии один раз в три года предоставлять в федеральный уполномоченный орган информацию о своей работе. Однако с момента своего создания в 2012 году ПНР игнорировала эти требования, несмотря на неоднократные предупреждения Минюста.

Кстати, ряд центральных СМИ (Коммерсант, Росбалт, НТВ, Московский Комсомолец, Государственные Вести и прочие) в декабре текущего года опубликовали статьи в отношении деятельности Евгения Сивкова, в которых указывается на причастность последнего к уклонению от уплаты налогов и отмыванию доходов в интересах ОПГ Приморского края. Пока партия существовала, Сивков, на правах ее основателя, представлялся «главным налоговым консультантом» России и проводил по стране семинары, на которых призывал бороться с действующей налоговой системой, под вывеской его партии велась не политическая деятельность, а активная торговля «схемами по оптимизации налогов». Несмотря на то, что теперь ПНР ликвидирована, Евгений Сивков все еще продолжает выступать под ее эгидой.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», что Сивков тесно связан и с двумя коммерческими организациями, владельцем которых является соучредитель ликвидированной ПНР Елена УДАЛОВА. Учрежденные ей компании –ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана», занимаются реализацией продовольственной и алкогольной продукции в крупнейшем торговом центре г.Уссуриска. Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» за этот период поступили суммы около 2 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в Уссурийске.

Кстати, все ИП и юридические лица, заключившие агентские договоры с компанией «Меридиан», зарегистрированы по одному адресу, а их собственники являются родственниками Евгения БИДЕНКОВА, которого информированные источники связывают с представителями ОПГ Приморского края. Ему же принадлежит и торговый центр «Москва» в г. Уссурийске на площадях которого и организована схема по уклонению от уплаты налогов компаниями, подконтрольными его тезке Сивкову. От деятельности ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана» Евгений Сивков в 2015—2016 гг. официально получал небольшой доход. Но неофициальные суммы, перечисленные ему, возможно, связанными с ОПГ Приморского края организациями, могли быть гораздо большими.

Новые данные по этому вопросу, вероятно, появятся по результатам проверки деятельности компаний, проводимой в настоящее время правоохранительными органами. Если факты участия Евгения Сивкова в отмывании доходов и связях с ОПГ Приморского края подтвердятся, он может лишиться возможности проводить семинары, как минимум, на два года – такой тюремный срок предусматривает статья 174 УК РФ о легализации (отмывании) денежных средств.

Знают ли об этих публикациях и проводимых правоохранительными органами мероприятиях в отношении Сивкова представители бизнеса Приморского края, проявившие интерес к схемам по уклонению от уплаты налогов продвигаемым указанным «консультантом», этот вопрос пока открыт.