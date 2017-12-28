Более миллиона приморцев хотят знать, что будет с их накоплениями

В конце 2017 года по-прежнему не ясна стратегия накопления индивидуального пенсионного капитала, страшат и возможные потери средств за счет инфляции. Вхождение крупнейших НПФ в капитал известных банков также порождает много вопросов, в частности НПФ «Росгосстрах» и НПФ «Лукойл-гарант» стал дочерней организацией Финансовой группы «Открытие». НПФ «Самфар» является дочерней структурой «Бинбанка». НПФ «Благосостояние» (пенсионные накопления работников РЖД), выделившее из своих активов НПФ «Будущее», стало в свою очередь частью группу «Ренессанс страхование».

Подозрительно энергичные «перетоки» из фонда в фонд стали поводом для утверждения в мае нынешнего года моратория на прием заявлений от частных агентов. Агрессивное поведение ряда НПФ при использовании собственного банковского канала также становится основой для новых дискуссий. Россияне и приморцы сталкиваются с потерей инвестиционного дохода при переходе из фонда в фонд чаще чем через пять лет.

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Заметим, что практически все НПФ не имеют в Приморье своих подразделений. И любые возникающие вопросы по накопительной части пенсии их клиентам придется решать в удаленном режиме, через электронную почту или нотариальные доверенности. Один из крупнейших НПФ Сбербанка не имеет полноценного представительства в крае, НПФ «Росгосстрах» отказывается отвечать на частные вопросы.

Напряжение вносят и стресс-тесты, которые по указанию Банка России обязательно должны пройти российские НПФ в феврале 2018 года. Каким образом сегодня НПФ удается пережить этот волатильный период, рассказали Деловой газеты «Золотой Рог» представители рынка пенсионных накоплений.

«Сегодня мы сконцентрированы не только на привлечении новых клиентов, но и на развитии коммуникации с существующими. Мы считаем это крайне важным на текущем рынке и на фоне законодательной волатильности отрасли. Продолжаем активно развивать коммуникации с 4,5 млн клиентов, исследовать их потребности и предпочтения, чтобы предложить наиболее качественное обслуживание на рынке. Также фонд уделяет большое внимание внедрению качественных электронных сервисов и развитию каналов дистанционного обслуживания. В 3 квартале 2017 года был запущен обновленный личный кабинет клиента с усовершенствованным интерфейсом и расширенным функционалом», - говорит генеральный директор НПФ «Будущее» Николай СИДОРОВ.

«Учитывая сокращение каналов привлечения клиентов в связи с приостановкой работы удостоверяющих центров, активность привлечения значительно снизилась, и крупные фонды используют это затишье для ревизии своих агентстких сетей, повышения качества обслуживания клиентов. Например, НПФ «Сафмар» разработал и внедрил стандарты работы агентов фонда, цель которых - ужесточить контроль фонда за деятельностью агентов и повысить защиту клиентов от неправомерных переводов и потери инвестиционного дохода. Самый удобный способ проверить статус своих пенсионных накоплений – заказать выписку со счета на портале госуслуг www.gosuslugi.ru», - отмечает начальник пресс-службы АО НПФ «САФМАР» Екатерина НЕВСКАЯ.

Региональный директор Владивостокского ОП АО «НПФ электроэнергетики» Татьяна ДРИБЕНЕЦ считает необходимым законодательно изменить процедуру подачи заявления на переход из НПФ в НПФ. Только подача заявления текущему страховщику позволит снизить риск потери застрахованным лицом инвестиционного дохода при досрочном переходе, поскольку клиент точно будет об этом проинформирован, также это в определенной мере нивелирует риск участившихся неправомерных переводов вследствие недобросовестных действий агентов НПФ, ведущих агрессивную политику привлечения.

«Сегодня привлечение застрахованных лиц «НПФ электроэнергетики» осуществляет через партнерский банковский канал продаж, который насчитывает порядка 400 точек по стране. В то же время одно из направлений по работе с застрахованными лицами – информирование об особенностях досрочной смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в частности о возможной потере клиентом инвестиционного дохода при смене фонда чаще, чем 1 раз в 5 лет», - уточняет собеседница нашего издания.

«В рамках процедуры верификации заключенных с НПФ «Будущее» договоров ОПС мы осуществляем обзвон клиентов, в ходе которого еще раз подтверждаем, что клиент принял осознанное решение о переходе. У сотрудников контакт-центра НПФ «Будущее» в программе 1С отображается сумма возможного потерянного инвестиционного дохода (без учета суммы ИД за 2017 год, так как итоги года еще не подведены), специалисты озвучивают ее клиентам во время разговора после идентификации. Считаем, что единственное решение, которое сможет фундаментально изменить систему и решить назревшую проблему – это принятие поправок, предусматривающих обращение о переходе из НПФ в НПФ к текущему страховщику. Проблема сейчас не в каналах продаж, и не в отдельных агентах – она заключается в законе, предусматривающем возможность не информировать людей о потерях при переходах. До момента, как эти поправки будут приняты на едином законодательном уровне, вопрос информирования клиентов о потерях так и останется вопросом индивидуальной ответственности, желания и бизнес-модели продаж каждого отдельно взятого НПФ. Смена процедуры перехода между НПФ – это важнейшее решение, которого ждет отрасль, решение, которое цивилизует рынок и даст импульс для его дальнейшего развития. Это сможет поднять репутацию пенсионной системы на новый уровень после всех многочисленных изменений, произошедших за последние несколько лет», - уверен руководитель НПФ.

Индивидуальный пенсионный

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) также продолжает барражировать массовое сознание, придет ли он взамен накопительной части пенсии?

Екатерина Невская замечает, что представленная ранее система ИПК строилась на трех ключевых условиях: автоподписке, налоговых льготах и государственной системе гарантирования средств ИПК. В таком случае ИПК стала бы новой национальной пенсионной системой, которая позволила бы молодым поколениям накопить будущую пенсию в течение 20-30 лет. Замена автоподписки на авторегистрацию многократно снизит вовлечение граждан в систему ИПК. По оценкам специалистов НПФ «Сафмар», при автоподписке в системе ИПК в первые годы участвовало бы около 10 млн человек, а при отказе от автоподписки - не более 1 млн человек.

По словам Татьяны Дрибенец, концепция ИПК находится в очередной стадии обсуждения и предстоящей трансформации. В основу ИПК заложена идея самостоятельного накопления гражданами средств на свою будущую пенсию. Предполагается, что уже сформированные пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно будет перевести в ИПК. С одной стороны, это позволит и дальше формировать накопительную пенсию, только с учетом пополнения за счет собственных средств граждан. По мнению ряда экспертов, на сегодняшний день параметры ИПК требуют существенной доработки, чтобы в итоге учесть интересы всех сторон – граждан, работодателей и НПФ. При этом надо понимать, что есть категория малообеспеченных граждан, и, возможно, для них должны быть созданы дополнительные стимулы по участию в ИПК.

С точки зрения Николая Сидорова, уже сейчас очевидно, что без автоподписки система не заработает – она просто не даст нужного охвата граждан. При этом на данный момент никаких предложений по стимулированию работодателей – чтобы компании мотивировали своих сотрудников участвовать в ИПК – также озвучено не было. Авторегистрация приведет нас к ситуации, когда, возможно, и будет заявление на вступление в ИПК, но сразу же за ним последует заявление на выход, система работать не будет. Это, кстати, скажется и на формировании будущих пенсий, ведь они напрямую зависят от притока денег в систему, учитывая, что с 2023 года начнутся массовые выплаты.

Утверждение о том, что накопительную часть пенсии надо просто раздать, по мнению наших экспертов, не выдерживает критики.

«Что сделает большинство россиян, получив на руки 100-300 тыс. рублей? Какая часть потратит деньги на текущее потребление – на покупку еще одного холодильника, шубы или на поездку к морю на Новый год? Кроме того, популистский аргумент, что накопления сгорают от инфляции, также не актуален. По последним подсчетам аналитической компании «Пенсионные и актуарные консультации» (www.p-a-c.ru), согласно рейтингу накопленной доходности за 2009-2016 годы, средняя арифметическая доходность по НПФ составила 91,02%, а инфляция за этот период – 88,79%. В последние пару лет политика российского Центробанка позволила взять инфляцию под контроль. И в стабильной экономике, когда нет потрясений, доходность пенсионных фондов превосходит инфляцию» - уверена Екатерина Невская.

Яна МАЛЬЦЕВА.