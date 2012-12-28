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Рубль готовится штурмовать сентябрьские максимумы
Позитивные ожидания связанны с частичным разрешением «фискального обрыва»
Рубль и евро демонстрируют умеренный рост к американскому доллару. Позитивные ожидания, связанные с частичным разрешением «фискального обрыва» поддерживают рисковые валюты. Подробнее в аналитике филиала БКС Премьер во Владивостоке:
Рубль укрепляется к доллару на 5 копеек. При этом российская валюта вплотную приблизилась к отметке 30,4, где рубль наткнулся на сопротивление еще в сентябре текущего года. Вероятность быстрого пробоя этой отметки очень маленькая и штурм данного уровня может начаться уже в начале следующего года. Рубль сегодня поддерживают высокие цены на нефть. Оно и не мудрено, ведь котировки «черного золота» накануне подорожали более чем на 2%. Дополнительную поддержку рублю оказывают по–прежнему высокие ставки межбанковского кредитования.
Сопротивления: 31 / 31,2 / 31,5
Поддержки: 30,4 / 30/ 29,8
Евро к доллару дорожает на 0,4%. При этом европейская валюта вновь торгуется на отметке 1,327, где сейчас проходит верхняя линия восходящего канала. Пробив этот уровень, движение по паре евро/доллар может ускориться и наткнуться на сопротивление лишь в районе 1,35. Пока драйверов для пробоя нет, и даже частичный компромисс по «фискальному обрыву» уже по большей части заложен в котировки данной валютной пары. Между тем евро сегодня поддерживает потребительское доверие во Франции, которое выросло в декабре до 86 пунктов, при ожиданиях аналитиков на уровне 84.
Сопротивления: 1,327 / 1,332/1,35
Поддержки: 1,314 / 1,31/ 1,3
«До конца текущей недели участники по-прежнему будут с нетерпением ждать новостей от американских политиков по поиску компромисса, связанного с «fiscal cliff». При этом позитивное решение по болей части заложено в котировки рисковых валют, что может дать повод для коррекции в ближайшем будущем», - считает начальник отдела продаж брокерского обслуживания филиала БКС Премьер во Владивостоке Евгений Касков.
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