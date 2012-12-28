Взлеты и падения российского фондового рынка в 2012 году

Взгляд на 2013 год

Вот и подошел к концу очередной год, и на последней торговой неделе перед новогодними праздниками самое время подвести итоги прошедших 12 месяцев. В первую очередь, безусловно, стоит отметить, что движение российского рынка в течение всего года оказалось практически боковым, и лишь благодаря декабрю индекс ММВБ успел выйти в символический плюс. Всю вторую половину 2012 года динамика проходила вдоль уровня 1400, на котором и начались торги 3 января. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что 2012 год - это исключительно спекулятивный год, в котором было очень удобно зарабатывать на среднесрочных колебаниях рынка, в то время, как классическая стратегия рынка акций «купил и держи» позволила бы заработать лишь 5%. При этом максимальная просадка составляла более 10%. Подробнее в аналитике от филиала БКС Премьер во Владивостоке:

Динамику в течение года можно разделить на несколько легко прослеживаемых этапов, которые поочередно сменяли друг друга и имели строго противоположные направления. В первой половине года мы успели увидеть и сильный рост (с января по март на 16%), и еще более сильное снижение (с марта по май на 24%), при этом оба этих тренда шли практически вразрез с классическими техническими сигналами. В частности последний месяц роста сопровождался сильнейшими медвежьими дивергенциями с техническими индикаторами, а в последний месяц снижения образующаяся по осцилляторам перепроданность не только не приводила к отскоку вверх, но и сопровождалась сильнейшими провалами на 3-4%. Впоследствии столь резкие движения сменились более спокойным «третьим трендом», который длился с июня и по середину сентября, и завершился на следующий день после экспирации фьючерсов и опционов на российском и американском рынках. Последние дни этого тренда ознаменовались, пожалуй, самыми значимыми событиями уходящего года, а именно президент ЕЦБ Марио Драги объявил о запуске программы безлимитного выкупа активов , а через неделю ФРС приняла решение запустить третью по счету программу количественного смягчения QE3. Это событие стало финалом более чем трехмесячного роста, и экспирация на срочном рынке прошла на самых максимумах, после чего два месяца мы вновь наблюдали умеренное снижение. Сочетание таких беспрецедентных, безграничных программ выкупа активов с рынка со стороны ЕЦБ и ФРС позволяют обозначить основную картину уходящего года - это безысходность и неспособность мировых лидеров восстановить мировую экономику, найти сколь - либо действенный путь. Вместо этого мы видим лишь растущие объемы денежных вливаний, и все более и более радикальную монетарную политику, которая уже доказала на более ранних этапах свое полное отсутствие продуктивности. Четвертый и пятый этапы были уже более пологими, более краткосрочными и не отличались особо интересными движениями, при этом декабрьскому росту можно присвоить очень простое название - «новогоднее ралли», которое являлось для рынка последней надеждой завершить год в плюсе.

Проблема европейских государственных долгов в этом году, само собой, никуда не делась, однако инвестиционному сообществу она, по всей видимости, уже надоела. На протяжении всего года в сводках новостей нам «мозолила глаза» греческая тема с «нечеловеческими» усилиями всей Европы по спасению самой Греции от банкротства. Конечно, нельзя сказать, что влияния на рынок новости с этого направления не оказывали, но это были лишь локальные реакции, не сравнимые с паническими распродажами 2011 года.

Основной же темой последних месяцев, пришедшей на смену президентским выборам в США, как для российских, так и для западных обозревателей стала новая история «противостояния» в американском конгрессе, в котором на этот раз решается судьба так называемого «бюджетного обрыва». Эта проблема не решена до сих пор, что для отечественных инвесторов является очень негативным моментом, причем не только с точки зрения опасности, которую в себе несет сам fiscal cliff. Дело в том, что независимо от того, успеют ли парламентарии договориться до конца года или нет, отыгрывать это событие, по большей части, в любом случае придется уже в новом году, а так как Московская биржа начнет работу только 8 января, нас будет ждать очень большой гэп, при этом равновероятностной как вверх, так и вниз.

В целом график российского индекса ММВБ, база расчета которого в этом году расширилась с 30 бумаг до 50, напоминает сжимающуюся пружину, которая должна «выстрелить» в первом квартале 2013 года, и вернуть на рынок серьезные волатильные движения, к которым мы уже успели привыкнуть. Если же рассматривать годовую динамику в разрезе сравнения российского рынка со своим основным ориентиром - рынком США, то можно заметить, что в целом сохранилась тенденция 2011 года, по которой индекс S&P 500 (за год вырос на 13%) выглядит лучше индекса ММВБ (+5%). Однако если рассматривать корреляцию мировых индексов в более широком составе, то здесь, по отношению все к тому же 2011 году, наметились некоторые изменения, хотя общая динамика «единства» сохранилась. Если в том году практически все основные фондовые индексы (как развивающихся, так и развитых стран) демонстрировали общую негативную динамику на 15-20%, а выделялся лишь американский S&P с нулевым изменением, то в этом году практически все индексы показали рост, но лидерами оказались немецкий DAX (+30%) и японский Nikkei (+22%). Аутсайдерами же стали российский ММВБ и китайский SSE, который к текущему моменту колеблется недалеко от уровней открытия 2012 года.

Затрагивая тему корреляции, нельзя не сравнить динамику российского рынка с рынками сырьевыми и валютными, которые также являются для него ориентирами. Так корреляция индекса ММВБ по отношению к нефти и курсу рубля оказалась на значительно более высоком уровне, нежели по отношению к американскому S&P, и графики этих инструментов во многом очень схожи (если не считать инверсию валютной пары доллар/рубль). Схожим оказалось и абсолютное изменение цен, в частности рубль за год подорожал на 5%, а нефть на 3,5%.

В результате относительно прошедших 12 месяцев можно подвести следующий итог: мы не увидели никаких изменений в мировой экономике, практически нулевое итоговое изменение российского рынка, и лишь развитые рынки продемонстрировали достаточно уверенный рост. Во многом их динамика обусловлена программами выкупа активов, часть денег от которых попадает на фондовый рынок. В целом игроки уже привыкли к текущему положению вещей, когда ЦБ раздувают свой баланс, процентные ставки остаются на нулевых уровнях, а мировые лидеры обещают скорое восстановление экономики. Подобная ситуация уже кажется закономерной и «рабочей», и панические кризисные настроения уже практически ушли с рынка. Некоторые аналитики даже вновь предрекают 2000 и даже 3000 пунктов по индексу РТС в среднесрочной перспективе, точно так же, как это было в 2008 году. Однако не стоит забывать опыт QE1 и QE2, который гласит, что краткосрочное изменение сложившейся картины, достигнутое путем вливания на рынок свежей ликвидности, в дальнейшем требует еще большей поддержки от монетарных властей. Тем не менее, как уже отмечалось, рынки приспособились «выживать» и даже расти в сложившихся суровых условиях, и если проблему «фискального обрыва» в США все же удастся преодолеть, то можно будет рассчитывать на продолжение умеренно - позитивной динамики в новом году. В то же время сохраняющиеся системные риски мировой экономики не позволяют нам с уверенностью покупать в расчете на долгосрочный рост, и более актуальной стратегией вновь будет торговля на среднесрочных трендах, слом которых, как правило, достаточно легко распознается. Во второй половине года возможно обострение накопившихся мировых экономических противоречий.







