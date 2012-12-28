Роснефть привлекает банковские кредиты на финансирование сделки с BP

В планах компании – заключение договора о предэкспортном финансировании с нефтетрейдерами

Роснефть в понедельник сообщила о заключении кредитных соглашений с консорциумом зарубежных банков, в рамках которых компания получит кредиты на сумму $16,8 млрд. В частности Роснефть привлечет пятилетний кредит на сумму $ 4,1 млрд и двухлетний кредит на $12,7 млрд.

Роснефть не сообщила процентную ставку по кредитным соглашениям. В пресс-релизе компании отмечается, что полученные средства будут направлены на финансирование сделки с BP по покупке 50% акций ТНК-BP, денежный элемент в которой составляет $17.1 млрд. Договоренность была достигнута в конце октября 2012 г. Заключение кредитных соглашений фактически полностью покрывают денежный компонент сделки с BP, а срок кредитного соглашения позволяет предполагать, что Роснефть заплатит проценты BP только за два месяца.

В планах – заключение в ближайшее время договора о предэкспортном финансировании с нефтетрейдерами. Также Роснефть сообщила о согласовании условий долгосрочных договоров на поставку нефти с нефтетрейдинговыми компаниями Glencore и Vitol. Контракты предусматривают поставку 67 млн т нефти (490 млн барр.) с возможностью замены части объемов поставкой нефтепродуктов в течение 5 лет, начиная с 2013 г. Контракты, заключение которых планируется в ближайшее время, предусматривают предоплату.

«Банковские кредиты и предэкспортное финансрование по договорам с трейдерами должны полностью закрыть потребность Роснефти в денежных средствах для расчетов по сделке по покупке 100% акций ТНК-BP. Ранее Роснефть сообщала, что сделка должна быть закрыта в 1П13, однако можно предположить, что расчеты с BP и AAR могут произойти в январе-феврале 2013 г. Таким образом, Роснефть должна будет выплатить продавцам суммы по процентам только за 2-3 месяца», - озвучил взгляд БКС на данные события директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.