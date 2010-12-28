Востоккредитбанк остался должен 1,44 млрд рублей

Под конец 2010 года Банк России убрал с банковского поля игрока с Дальнего Востока. 11 января 2011 года Арбитражный суд Амурской области рассмотрит иск Центробанка РФ о принудительной ликвидации Востоккредитбанка (Благовещенск).

Напомним, что 24 ноября 2010 года ЦБ РФ отозвал лицензию Востоккредитбанка, который являлся участником государственной системы страхования вкладов.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «О Центральном банке РФ».

После отзыва лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требованиями ст. 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а в случае признания ее банкротом - в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В течение длительного времени Востоккредитбанк кредитовал бизнес акционеров банка (хабаровчане Максим СЕРКИН и его мать Наталья СЕРКИНА) и связанных с ними компаний. При этом кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В настоящее время банк фактически утратил платежеспособность.

С начала октября в банке действовало предписание регулятора о приостановлении операций по счетам, в середине ноября в кассах банка уже не было и расчеты с клиентами не велись. По информации ГУ ЦБ РФ по Амурской области, операции проведения платежей и выдачи наличных по счетам физических и юридических лиц не осуществлялись банком с 10 ноября.

В соответствии с приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Команда, осуществляющая временное управление банком, состоит из 17 человек, руководителем временной администрации Востокредитбанка назначен заведующий сектором информационно- аналитического обеспечения и отчетности отдела инспектирования кредитных организаций Главного управления Банка России по Амурской области Виктор СУГРОБОВ.

Востоккредитбанк является участником системы обязательного страхования вкладов. Уже 8 декабря Сбербанк начал прием заявлений от вкладчиков Востоккредитбанка на выплату возмещения по вкладам. Выплаты продлятся до 8 марта 2011 года. За это время планируется вернуть вложенные деньги 5,5 тыс. клиентов. Общая сумма возмещений составит 1,44 млрд рублей.