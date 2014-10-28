Примсоцбанк возобновил Contact

Примсоцбанк возобновил операции по денежным переводам и платежам в рамках платежной системы Contact. Переводы осуществляются в трех валютах: рублях, долларах и евро. Перевести деньги через систему можно в более чем 160 стран мира.

«Максимальная сумма перевода по территории России установлена на уровне 500 тыс. рублей, в СНГ и дальнее зарубежье - 350 тыс. рублей или 10 тыс. долларов/евро. Денежные средства выплачиваются получателю различными способами: наличными в пунктах Contact, зачислением на счета физических и юридических лиц или зачислением на банковские карты Visa и MasterCard», - говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что в апреле и мае текущего года около 20 банков приостановили работу с платежной системой Contact. Газета «Коммерсант» связывала это с негативным информационным фоном вокруг расчетного банка системы - Русславбанка, в отношении топ-менеджера которого было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.