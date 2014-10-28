Вклад в стабильное будущее

Тема пенсий в России долгая и болезненная. Пожилые люди живут у нас, мягко говоря, скромно, а молодежь и вовсе сомневается, хватит ли на их век «государственной поддержки».

Ведь одна - накопительная - часть пенсии уже на грани отмены. На эту тему мы поговорили с Татьяной КОЛЕСНИЧЕНКО, директором Владивостокского филиала страховой компании «Колымская».

- Татьяна Александровна, сегодня средней пенсии в России - около 10 тыс. рублей - едва хватает на самое скромное существование. Чего ждать нынешней молодежи? Как планировать свое будущее?

- Действительно, пенсии в нашей стране маленькие. Трудно представить, что человек, получающий стабильный доход в 40, 30, пусть даже 20 тыс. ежемесячно, вдруг сократит свои расходы до такой суммы. Именно поэтому наши соотечественники стараются оттянуть подольше момент выхода на «заслуженный отдых». Тут уже не идет речь ни о поездках за границу, ни о дорогих подарках внукам, ни о лечении в частных клиниках. Хватило бы на элементарные нужды…

И это только полбеды! Вы, конечно, помните, что в прошлом году было принято решение о «заморозке» на один год накопительной части пенсии из негосударственных пенсионных фондов для покрытия дефицита в пенсионном бюджете страны. Очевидно, что в таких условиях нет никакой возможности рассчитать свою будущую пенсию.

Никому из нас не хочется зависеть от того, насколько хороша или плоха экономика. Гораздо лучше полагаться только на себя и свою работу и выстраивать стратегию исходя из своих потребностей в будущем. Именно для этого существует страхование дополнительной пенсии, которое позволяет самостоятельно определить размер будущих ежемесячных отчислений и строить планы.

- В молодости пенсия кажется туманным, почти недостижимым будущим. В каком возрасте вы бы рекомендовали вступить в программу страхования дополнительной пенсии?

- Принять участие в программе страхования дополнительной пенсии компании «Колымская» можно по достижении 30 лет. На мой взгляд, это оптимальный возраст для начала накоплений. Во-первых, к этому времени, как правило, человек уже достигает определенной финансовой стабильности. Во-вторых, это тот возраст, который позволяет принять взвешенное, осознанное решение на этот счёт. И в-третьих, периода в 25-30 лет достаточно для комфортного накопления приличной суммы. Так, для тридцатилетнего мужчины, желающего в будущем иметь прибавку к пенсии в размере 10 тыс. рублей, будет достаточно ежемесячного взноса чуть больше одной тысячи.

- А если я хочу получать прибавку не 10, а 20 тыс.?

- Ваша прибавка к пенсии может быть хоть 20, хоть 30 тыс. рублей в месяц! Все зависит от нынешнего дохода, привычного уровня жизни и планов на будущее. Разумеется, чем более высокую пенсию вы хотите получать, тем большие взносы нужно делать. Их размер зависит также от возраста застрахованного человека и его пола (ведь у нас, женщин, на накопления на пять лет меньше, чем у представителей сильной половины). Приведем пример. Все тот же гипотетический мужчина тридцати лет сможет получать прибавку к пенсии в 30 тыс. рублей, если сейчас заключит договор и будет откладывать раз в месяц по 3 122 рубля. Если же начать накопления пятью годами позже, эта сумма составит уже 4,5 тыс. Поэтому затягивать не стоит.

- Татьяна Александровна, но почему именно страхование? Ведь копить деньги можно и дома, «под матрасом»?

- Дополнительное страхование пенсии - это понятные правила и ожидаемые результаты. Выйдя на заслуженный отдых, вы сможете ежемесячно до конца жизни получать стабильную пенсию, которую определили для себя сами. А при желании по истечении договора можно забрать накопившуюся сумму в качестве единовременной выплаты - так же, как если бы все это время деньги хранились «под матрасом», но с учетом стабильного годового дохода в 5%.

Кроме того, 13% от оплаченных взносов (но не более чем от 120 тыс. рублей) вы имеете право ежегодно возвращать в виде социального налогового вычета. Также мы предлагаем своим клиентам, заключающим договор до конца этого года, приятный бонус - 5% скидку на первые 12 ежемесячных взносов.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.