Примсоцбанк идет навстречу малому бизнесу в Приморье

Примсоцбанк увеличивает максимальные суммы по программам кредитования малого бизнеса.

Максимальная сумма по кредиту «Предпринимательский» выросла с 1,5 млн до 2 млн рублей, а по программам кредитования малого бизнеса «Оборотный», «Инвестиционный» и «Бизнес-Ипотека» - с 8 млн до 10 млн рублей. В рамках этих же программ предприниматели теперь смогут воспользоваться очень удобной формой кредитования - кредитной линией с лимитом выдачи.