Банки и страховые компании назойливо предлагают свои НПФ

В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах от приморцев назойливо требуют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, с этим же вопросом приходят даже домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

При этом активно используется аргумент – если не перевести в НПФ свои накопления, то со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам, что не соответствует действительности. Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО отмечает, что пенсионные накопления граждан государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Более того, никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут выплачены после выхода на пенсию. Осуществлять выплату будет тот страховщик (ПФР или НПФ), в котором формировались пенсионные накопления граждан.

Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям. Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда необходимо отнестись максимально ответственно, тщательно обдумав свое решение, прибегнув к анализу результатов деятельности НПФ по инвестированию средств пенсионных накоплений. Для данного анализа рекомендуем обратиться к информационным материалам, размещенным на официальных Интернет-сайтах НПФ.

Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это бывает, не глядя, пакет документов при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что если человек меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается части инвестиционного дохода от накоплений. Так, по итогам переходной кампании 2016 года 99,2% одобренных заявлений о досрочном переходе принесли потери своим владельцам.

Оценить риски потери инвестиционного дохода при переходе в этом году можно, обратившись в любое территориальное подразделение ПФР. Специалист выяснит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив выписку из личного счета на портале www.gosuslugi.ru или в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. В 2017 году передать средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем гражданам, у которых ПФР или НПФ стал страховщиком в 2013 году.