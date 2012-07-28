Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке

27 июля, ZRPRESS.

Райффайзенбанк объявил о снижении минимальных ставок по ипотечным кредитам. В зависимости от конкретной программы снижение составило от 0,5% до 2%. Теперь минимальная ставка составляет 12% и действует при сроке кредитования до 5 лет и первоначальном взносе от 50% стоимости объекта.

«Ипотека является одним из наиболее интересных для банков сегментов розничного кредитования, что связано с оптимальным соотношением риска и доходности от размещения денежных средств в ипотечные займы. В связи с этим Райффайзенбанк стремится максимально расширить и оптимизировать предложение в ипотечном кредитовании: мы не только снизили минимальную процентную ставку, но и отменили требование к минимальной сумме досрочного погашения кредита», — прокомментировал зампред правления банка Андрей Степаненко.

«Золотой Рог».