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Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке
27 июля, ZRPRESS.
Райффайзенбанк объявил о снижении минимальных ставок по ипотечным кредитам. В зависимости от конкретной программы снижение составило от 0,5% до 2%. Теперь минимальная ставка составляет 12% и действует при сроке кредитования до 5 лет и первоначальном взносе от 50% стоимости объекта.
«Ипотека является одним из наиболее интересных для банков сегментов розничного кредитования, что связано с оптимальным соотношением риска и доходности от размещения денежных средств в ипотечные займы. В связи с этим Райффайзенбанк стремится максимально расширить и оптимизировать предложение в ипотечном кредитовании: мы не только снизили минимальную процентную ставку, но и отменили требование к минимальной сумме досрочного погашения кредита», — прокомментировал зампред правления банка Андрей Степаненко.
«Золотой Рог».
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