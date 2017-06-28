Каждый уважающий себя житель Приморья имеет сразу несколько кредиток

Банки тормозят желающих получить кредитные карты еще «на входе»

Рост заявок на получение кредитных карт в Приморье достаточно высокий, но одобрение получает в среднем лишь каждый второй желающий. Повышенный спрос не останавливают даже высокие проценты за пользование кредитками, сегодня они в среднем составляют 30% годовых. В Приморье уровень одобрения составляет 60-70% от общего количества обратившихся. При этом примерно 70% клиентов банков в регионе имеют кредитные карты, помимо действующих потребительских кредитов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В России эмитировано чуть больше 30 млн кредитных карт (12% от общего количества пластиковых карт), что очевидно демонстрирует тенденцию: банки не торопятся форсировать выдачу.

Кредитные карты когда-то были драйверами роста в розничном кредитовании, но, наращивая портфели и выдавая их почти каждому желающему в докризисные годы, в 2014-2016 гг. банки столкнулись с большим процентом просрочек, сегодня каждому обратившемуся кредитку выдавать не спешат, при этом проводят нон-стоп обзвон клиентов с хорошей историей. Предложение кредитной карты с льготным периодом от 50 до 70 дней считается нормой.

По наблюдениям директора департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексея КРЕЙТОРА, спрос на карты за год увеличился на 8%. При этом платежная дисциплина за последний год не изменилась, уровень риска существенно лучше того, что был по выдачам пять лет назад. Средний размер вновь выдаваемого кредитного лимита зависит от типа продукта, а также уровня надежности клиента и варьируется от 50 до 100 тыс. рублей.

Начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ рассказывает, что средняя сумма одобренного кредитного лимита остается на уровне 2016 года и составляет примерно 100 тыс. рублей. Как правило, клиенты стараются, в целях экономии собственных средств, закрыть задолженность не дожидаясь окончания льготного периода, который составляет 50 календарных дней.

«Средний кредитный лимит зависит от многих параметров, включая кредитную историю и сумму долговой нагрузки заемщика, в среднем это 35-40 тыс. рублей. Если говорить про активных пользователей кредитного лимита, то ежемесячный платеж в среднем у них составляет 1,5 тыс. рублей (5% от суммы задолженности)», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей ОХОРЗИН.

По оценкам экспертов ВТБ24, половина расчетов в РФ будет осуществляться в безналичной форме к концу 2019 года. Среди основных драйверов роста безналичных расчетов,в том числе увеличивающееся число кредитных карт, перевод потребительского кредитования в кредитные карты, запуск кобрендинговых проектов и программ лояльности. Управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ отмечает, что сегодня каждый третий заемщик банка в крае имеет также кредитную карту ВТБ24. Средний лимит по открываемым картам составляет 100 тыс. рублей, а размер минимального платежа - порядка 5 тыс. рублей в месяц. Многие клиенты закрывают задолженность по своей кредитной карте в льготный период.

Как поясняет региональный директор ОО «Владивостокский» дальневосточного филиала Промсвязьбанка Алексей СОЛОДУШКО, чаще всего клиентов интересует кредитный лимит до 60 тыс. рублей, так как по нему можно косвенно подтвердить свой доход, не обращаясь к работодателю за получением справок. Чаще всего кредитные карты используются именно как запасной кошелек и клиенты стараются погасить всю задолженность в течение льготного периода.

Грейсы и кэш

Кредитные карты с льготным периодом приморский клиент оценил давно, сегодня grace-период пополнился опцией cash-back и создаются разнообразные кобренды.

«Примерно каждый третий заемщик банка «Восточный» имеет карты других банков. Но мы видим, что в последнее время клиенты стали чаще отказываться от карт других банков. Сказываются бонусные программы, касающиеся предложений по карте «сash-back» и «Карты путешественника», позволяющей копить мили за покупки и оплачивать ими авиабилеты и проживание в гостинице», - говорит Алексей Крейтор.

Александр Вялков, перечисляя возможности кредитных карт банка и статистику пользования выгодными опциями, называет бонусную программу «Коллекция» ВТБ24: за покупки по одноименной карте начисляются бонусы, которые можно обменять на товары или услуги, доступные в каталоге. Для любителей путешествий банк предлагает кредитную «Карту мира ВТБ24», которая позволяет накопленные мили обменять на ж/д и авиабилеты любых авиакомпаний, отели или аренду автомобиля, представленные на сайте travel.vtb24.ru. Более четверти всех полученных клиентами вознаграждений составляют сертификаты, среди которых лидируют мили по программе «Аэрофлот бонус».

Промсвязьбанк в 2017 году выпустил новую кредитную карту «Платинум» с кредитным лимитом от 5 тыс. до 150 тыс. рублей, льготным периодом до 55 дней.

Ставка на «Мир»

Национальная платежная система «Мир» оказывается в лидерах ко-брендовых программ в банках. Подобные предложения уже сформированы и для кредитных карт.

Вячеслав Тогобицкий говорит о намечающемся пополнении линейки банковских карт «Семейная команда» премиальными картами «Мир». Кобрендовый проект Дальневосточного банка и «Роснефти» - банковская карта «Семейная команда» платежной системы «Мир» - уже стартовал в Красноярском крае и Хакасии. Все держатели карт «Семейная команда» Дальневосточного банка являются участниками программы лояльности «Семейная команда» и, оплачивая любые товары и услуги, накапливают баллы, которыми можно оплатить до 100% стоимости топлива и сопутствующих товаров в сети АЗС/АЗК «Роснефть».

Алексей Крейтор видит повышенный спрос на «Карту дальневосточника» на базе национальной платежной системы «Мир». Отличительной чертой карты является социально ориентированная бонусная программа, позволяющая накапливать баллы за покупки (до 5% от суммы покупок) и оплачивать ими услуги ЖКХ, транспорта, связи, покупки в любых аптеках.

В начале этого года и Бинбанк запустил кобрендинговую карту платежной системы «Мир» совместно с Русским географическим обществом.

В ВТБ24 среди планируемых в 2017 году нововведений – запуск кредитных карт «Мир». На сегодняшний день в рамках сотрудничества ВТБ24 и Минобороны РФ по картам «Мир» предоставляются скидки в магазинах Военторга. В ближайшем будущем им будет предложена программа лояльности на основе cash-back.