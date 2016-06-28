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ЦБ прогнозирует рост ВВП России по итогам 2017 года на уровне 1,3%
Банк России прогнозирует рост ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,3%. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение регулятора по итогам заседания совета директоров.
Центробанк уточняет, что прогноз сделан «на основе достаточно консервативной оценки среднегодовой цены на нефть — около 40 долларов за баррель в трехлетней перспективе».
«Сохраняется отрицательная динамика инвестиций, наблюдается стагнация по довольно широкому кругу отраслей, в том числе в тех, которые традиционно были источниками роста российской экономики. Тем не менее позитивные сдвиги в экономике приближают ее вхождение в фазу восстановления — квартальный рост ВВП ожидается не позднее второго полугодия текущего года», — подчеркивается в сообщении ЦБ.
Ранее Банк России прогнозировал, что в 2017 году темп прироста ВВП «останется околонулевым».
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