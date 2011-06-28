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Доходы приморцев растут
28 Июня 2011, 12:39 | Приморье
Как сообщили в Приморскстате, за первые пять месяцев текущего года прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к соответствующему периоду 2010 года составил 3,4%. Общий объем доходов, полученных в виде заработной платы, доходов от собственности и процентов по вкладам в расчете на душу населения сложился немногим более 17 тысяч рублей в месяц.
Выросла часть доходов, направляемых на оплату обязательных платежей и взносов, – с 10 до 13%. Две трети доходов население края потратило на покупку товаров и оплату услуг. Доля доходов, направляемых на увеличение сбережений, составила 15% и была ниже уровня прошлого года. Замедлились былые темпы роста по банковским вкладам.
Автор: По сообщениям Приморскстата
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