Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальакфес лишился лицензии
Центробанк отозвал страховые лицензии у компании «Дальакфес», сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на banki.ru
Банк России приказом от 27 апреля отозвал лицензии на осуществление страхования у компании «Дальакфес», следует из материалов регулятора. «Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью страховой компании «Дальакфес» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2214)», - отмечается в документе.
Лицензии отозваны в связи с неустранением компанией «Дальакфес» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом ЦБ от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний ЦБ от 30 ноября 2017-го.
Новости тематики
- Дальакфес лишился лицензии
- Приморцы не торопятся получать компенсацию за аварии
- Вкладчики распробовали накопительное страхование
- Как защититься от мошенничества с банковскими картами?
- Горячая линия ПФР пройдет для работодателей и самозанятого населения Приморья
- Санация - не повод расторгать отношения с банком
- В ЦБ обсуждают возможную санацию Судостроительного банка, "Таврического" и "Связного"
- Куда подавать заявление о выборе НПФ
- В Приморье стартовала отчетная "пенсионная" кампания
- "Сезон выгодного страхования квартир" от РОСГОССТРАХ
Новости раздела
- Дальакфес лишился лицензии
- Паниковать не на что
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Потеряли "зеленую карточку"?
- Многие приморцы по-прежнему тщетно ждут налоговых уведомлений
- Более половины пенсий приморцев назначены с помощью интернета
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Региональная банковская система переживает болезненный период
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Доллар уничтожат через два дня
- Материнский откат
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Приморские компании "подвергаются грабежу" со стороны китайцев
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Во Владивостоке причальный беспредел привел к катастрофе
- Бывший главный тренер отправил "Луч" в зону вылета