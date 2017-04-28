www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.98 р. 100 JPY: 51.18 р.
EUR: 62.04 р. 10 CNY: 82.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Налоги
Распечатать

Транспортный налог можно не платить

28 Апреля 2017, 21:16 | Приморье

Льготы на уплату транспортному налогу имеют ветераны боевых действий, инвалиды и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Россиян имеют право не уплачивать транспортный налог, если относятся к следующим категориям:

1) участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалидом I и II группы имеют льготу по транспортному налогу в отношении одного легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера);

2) герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, имеют льготу по транспортному налогу в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера);

3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, а также лица, категории которых установлены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", то имеете льготу в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера);

4) сельскохозяйственные товаропроизводители имеют льготу в отношении грузовых автомобилей, зарегистрированных на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемых при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции и перевозки сельскохозяйственных грузов, удельный вес доходов которых от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 и более процентов.

Для учета льготы при исчислении налога за 2016 год и до направления налоговых уведомлений, налоговая служба рекомендует физическим лицам срочно подать заявление об использовании льгот в любую налоговую инспекцию.

Как отмечают в пресс-службе Управления ФНС России по Приморскому краю, начиная с 2015 года Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы. Налоговая льгота может предоставляться: а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период; б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Автор: Яна Мальцева
Теги: льготы  ветераны  транспортный налог  инвалиды  герои 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru