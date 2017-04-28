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Транспортный налог можно не платить
Льготы на уплату транспортному налогу имеют ветераны боевых действий, инвалиды и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Россиян имеют право не уплачивать транспортный налог, если относятся к следующим категориям:
1) участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалидом I и II группы имеют льготу по транспортному налогу в отношении одного легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера);
2) герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, имеют льготу по транспортному налогу в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера);
3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, а также лица, категории которых установлены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", то имеете льготу в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера);
4) сельскохозяйственные товаропроизводители имеют льготу в отношении грузовых автомобилей, зарегистрированных на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемых при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции и перевозки сельскохозяйственных грузов, удельный вес доходов которых от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 и более процентов.
Для учета льготы при исчислении налога за 2016 год и до направления налоговых уведомлений, налоговая служба рекомендует физическим лицам срочно подать заявление об использовании льгот в любую налоговую инспекцию.
Как отмечают в пресс-службе Управления ФНС России по Приморскому краю, начиная с 2015 года Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы. Налоговая льгота может предоставляться: а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период; б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
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