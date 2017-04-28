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Льготы по имущественным налогам действуют
Заявление от льготников в налоговых инспекциях ожидают в самое ближайшее время, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган. Заявление о данном факте необходимо подать в ближайшее время, т.к. формирование уведомлений за 2016 год уже начинается. Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Как рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по Приморскому краю, льготы по налогу на имущество физических лиц предусмотрены для 15-ти категорий налогоплательщиков статьей 407 Налогового кодекса РФ. Также льготы могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества. Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.
На региональном уровне льготы по транспортному налогу предусмотрены Законом Приморского края «О транспортном налоге» от 28.11.2002 №24-КЗ. Льготы для физических лиц по земельному налогу установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.
Кроме того, в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Здесь идет речь о предоставлении льготы на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно с помощью сервиса на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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