"Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает Вас принять участие в семинаре руководителей, бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности: «Банковские консультации 2017: актуальные вопросы для компаний ВЭД».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

 Банковские проверки сделок ВЭД по Федеральному закону 115-ФЗ;

 Типичные ошибки при ведении ВЭД;

 Консультации по международным платежам:

- расчеты по экспорту в рублях РФ,

- документарное инкассо.

Дата и время проведения - 17 мая 2017 г., начало в 15:00.

Продолжительность мероприятия – 1 час.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 (территория ВГУЭС, гостинично-ресторанный комплекс «Аванта», 7 этаж).

Участие в мероприятии бесплатное.

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по тел.: (423) 242-42-42.

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