Пенсии приморских пенсионеров проиндексируют

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. С 1 апреля трудовые и социальные пенсии будут проиндексированы на 3,41 %.

Как сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, в результате данной индексации 478 тысяч приморцев получат прибавку к пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в зависимости от размера получаемой трудовой пенсии.

В среднем трудовые пенсии в крае увеличатся на 287 рублей. При этом трудовые пенсии по старости - на 324 рубля, по инвалидности – на 203 рубля, по случаю потери кормильца – на 129 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля вырастут на 14,1 процента. Среднее увеличение составит 749 рублей. Примерно на 1,5 тысячи рублей увеличатся пенсии у 4 тысяч участников Великой Отечественной войны и некоторых других получателей двух пенсий, трудовой и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Кроме того, с 01 апреля на 6 процентов будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых являются 152 тысячи федеральных льготников Приморья. Как правило, это инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 апреля размер НСУ будет составлять 795,88 рублей, в том числе: обеспечение лекарственными препаратами – 613 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 94,83 рубля, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 88,05 рублей.

Выплата пенсий и ЕДВ в новых размерах будет произведена в апреле текущего года согласно графикам выплаты.

Досье «ЗР»

На учете в территориальных органах ПФР края состоит 526,3 тыс. приморцев. Из них большинство - получатели трудовых пенсий - 478 тыс. человек, в том числе трудовые пенсии по старости получают 440,8 тыс. человек, по инвалидности – 24,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 13,1 тыс. человек. Сегодня средний размер трудовой пенсии составляет 9312 руб., а трудовой пенсии по старости - 9574 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 48,3 тыс. приморцев.

"Золотой Рог".