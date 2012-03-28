Налоговые «доноры» Приморья – повод для гордости налоговиков

Оказаться в ряду крупнейших налогоплательщиков региона за 11 лет существования такой градации по законодательству удалось в общей сложности 86 приморским предприятиям. Из них 41 обслуживается Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю. Ближайшая «крупнейшая» инспекция находится в Якутске и в Красноярске. В России же всего 36 Межрайонных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам.

Главные критерии отбора крупнейших - рост активов и доходов предприятия, увеличение сумм начисленных налогов в бюджет. Важно отметить, что все эти предприятия зарегистрированы на территории Приморского края.

Филиалы, отделения крупных российских корпораций и компаний, успешные подразделения компаний из любого края или области, работающие на территории Приморья, могут уплачивать в бюджет налогов и сборов на порядок больше, но крупнейшими они будут считаться только по месту регистрации основного офиса. Как правило, в Москве.

Кто сегодня является настоящими «донорами» региона, «ЗР» рассказала руководитель МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю Надежда ЯН.

- Надежда Владимировна, кто он - крупнейший налогоплательщик Приморья?

- Сегодня на учете в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам стоит 41 приморское предприятие. Думаю, есть повод для гордости. Более того, задача, которую поставила перед нами Федеральная налоговая служба, - стать организацией высокого уровня сервиса для налогоплательщиков, - также нашла свое претворение в жизнь. Мы действительно обслуживаем приморские предприятия, как сейчас модно говорить, класса VIP, как сервисная компания, разумеется, с поправкой на фискальный характер нашей деятельности. Принимаем и анализируем отчетность, получаем вопросы и направляем ответы, и все это по телекоммуникационным каналам связи. Словом, обеспечиваем наиболее комфортное обслуживание предприятий налоговой службой.

На самом деле состав наших подопечных за 11 лет действительно изменился, но в силу установленных законом правил. Ушли такие налогоплательщики, как ДВМП, «Дальэнерго» (вошло в состав ОАО «ДЭК»), авиазавод «Прогресс» и др. либо в результате реорганизации и включения в состав более крупных корпораций, находящихся за пределами Приморского края, либо по причине роста оборотов переведены на более высокий федеральный уровень администрирования в Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Таких инспекций, где состоят на учете самые крупные налогоплательщики страны, всего 9. По причине снижения оборотов (как правило, из-за реорганизации компаний), или строго экономических факторов из числа крупнейших выпали единицы.

Ушел «Ролиз» после реорганизации из ЗАО в ООО и перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, но компания по-прежнему уплачивает налоги в Приморье и теперь стоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока. ОАО «Преображенская база тралового флота» также перешла на уплату единого сельскохозяйственного налога. Эти предприятия не потеряли статуса крупнейших налогоплательщиков, но в силу особенностей законодательства должны состоять на учете в инспекциях по месту своего нахождения.

ООО «Тойота Цусе Восток Авто» перешла на учет в ИФНС России по г. Находка из-за изменения критериев отнесения предприятий к разряду крупнейших. Среди крупнейших налогоплательщиков - ведущие предприятия, начало деятельности которых пришлось на советское время, и сегодня они свои позиции не сдают, например, ОАО «ХК «Дальморепродукт», ОАО ДВЗ «Звезда», ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Приморскуголь», ОАО «БАМР», ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», ОАО «Тернейлес», ОАО ГМК «Дальполиметалл», и новый динамичный бизнес - ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)».

- Заводу «Соллерс» место в этом списке нашлось?

- Скоро найдется. В настоящее время в Федеральной налоговой службе рассматривается вопрос о включении ООО «Соллерс - Дальний Восток» в перечень крупнейших налогоплательщиков. Сегодня среди наших «новичков» другие сильные представители рынка (обращаю внимание, не только владивостокские), которые сделали большой рывок в своем развитии, нарастили выручку, увеличили активы. Это - ЗАО Рыболовецкий колхоз «Восток-1», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ЗАО Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», МУП «Уссурийск-Водоканал», ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «Восточная верфь», ОАО «Дальэнергосетьпроект», МУП г. Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей». С 2010 года крупнейшим налогоплательщиком края по праву является ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК). В 2011 году на учет в нашу инспекцию передано ОАО «ТУРНИФ».

- Сегодня много российских компаний осуществляют строительство объектов саммита АТЭС в Приморье, неужели они не являются крупнейшими для Приморья?

- У нас на учете стоят 7 организаций, осуществляющих работы в рамках подготовки к саммиту АТЭС, в том числе такие известные компании как ОАО «Примавтодор», КГУП «Примводоканал». Ведущую роль в строительстве объектов саммита играет ЗАО «ТМК», осуществляющее строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке.

Компании же, зарегистрированные в других регионах, возможно, тоже являются крупнейшими налогоплательщиками, но должны состоять на учете в регионах по месту своего нахождения. Эти компании могут уплачивать в бюджет края действительно весомые суммы, но основные платежи (НДС, акцизы, налог на прибыль) они осуществляют по месту основной регистрации, как правило, в Москве. У нас в Приморье такие предприятия платят налоги в региональный и местные бюджеты. Например, земельный налог, если компания оформила участок в собственность, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц за работников своих обособленных подразделений.

- Судя по законодательству, суммарный оборот и выручка предприятий, зачисляемых в ранг крупнейших, должна исчисляться десятками миллионов, а порой и миллиардами рублей.

- Не обязательно. Рассматривается совокупность показателей, одним из которых является суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов независимо от величины доходов и активов. Объем начислений у таких налогоплательщиков может варьироваться от 75 млн до 1 млрд рублей. В данном случае внимание уделяется и отраслевой специфике. Крупнейшими становятся предприятия связи с начислениями от 75 до 300 млн рублей, предприятия транспорта - с начислениями 30-50 млн рублей.

Налогоплательщик может считаться крупнейшим и при меньших объемах начислений. Но доходы или активы такого бизнеса должны находиться в рамках от 2 до 20 млрд рублей. Даже если организация перестала соответствовать критериям крупнейших, еще три года она будет официально числиться в их ряду (приказ МНС России от 16 апреля 2004 года № САЭ/290@).

К слову, за последние годы мы наблюдаем активный рост поступлений со стороны крупнейших предприятий Приморья. На 1 января 2012 года общий объем поступлений составил 6,158 млрд рублей, что на 14% больше, чем год назад.

Поэтому у меня одно пожелание к нашим крупнейшим предприятиям: развивайте свой бизнес и соответственно платите больше налогов в бюджет для процветания и развития нашего края.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».