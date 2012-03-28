www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Весенние подарки от Банка «Кедр»

28 Марта 2012, 13:47 | Приморье

С приходом весны Банк «Кедр» приготовил приятные подарки своим клиентам: сегодня каждая услуга банка дополнена приятным сюрпризом или опцией.

В рейтинге услуг банков для бизнеса подключение к системе «Банк-Клиент» - занимает лидирующую строчку. С этим фактом сложно спорить, эта программа специально создана для удобства осуществления платежей и контроля за движением денежных средств по счетам, не выходя из офиса. В Банке Кедр столь актуальный сервис подключают клиентам бесплатно вплоть до 30 марта 2012 года. Акция по бесплатному подключению к сервису кредитной организации стала своеобразным приветственным мероприятием для новых клиентов. Также сотрудники Банка бесплатно заполнят дополнительное соглашение на установку «Банк-Клиент» за клиента.

Система «Банк-Клиент» Банка «Кедр» действительно позволяет не только проводить расчеты по электронной системе с удаленным доступом, но и обеспечивает оперативный документооборот между клиентом и банком. В итоге компания или частный предприниматель получает завидные преимущества - экономию денежных средств предприятия, рабочего времени персонала, повышение надежности проведения платежей, упрощение процесса обработки документов, оперативное получение информации об операциях по счету, доступ к банковской информационной базе. Система «Банк-Клиент» Банка Кедр технологична и проста в использовании, ее настройки соответствуют самым современным требованиям безопасности.

На любой вкус

Частные клиенты Банка «Кедр» также окружены вниманием банка и этой весной - особенно. Свое почтение к столь уважаемой категории вкладчиков - пенсионерам банк выражает в специальной процентной ставке по вкладам «Сберегательный», «Накопительный» и «Универсальный». Предъявив лишь пенсионное удостоверение при открытии названных вкладов на сумму от 30 000 рублей, заемщик-пенсионер получает прибавку к основной процентной ставке (одной из самых высоких рынке вкладов) в размере 0,5% годовых. Кроме того, сотрудники банка вручат клиенту приятный теплый подарок. В банке надеются, что такие знаки внимания будут по достоинству оценены вкладчиками.

Каждый визит клиента в Банк «Кедр» должен стать приятным - таков весенний девиз кредитной организации. Широкая продуктовая линейка Банка «Кедр» позволит частному клиенту удовлетворить все свои потребности: разнообразные овердрафты, револьверные кредиты, потребительские под поручительства и без, образовательные и автокредиты и даже кредиты для пенсионеров. Ипотечные кредиты банка сформированы с учетом самых разнообразных потребностей клиентов: это и валютные программы, и ипотека в рублях, кредит на покупку недвижимости с переменной ставкой. Эксклюзивными на рынке ипотеки зарекомендовали себя ипотека без первоначального взноса, а также кредит на покупку жилья и недвижимости для ведения бизнеса за границей. Банк обеспечит конфиденциальность и юридическую чистоту сделки.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

Владивосток, ул. Петра Великого, 2, т. 2-30-24-73, ф. 2-30-24-74.

Единая справочная служба.

Звонок по России бесплатный.

8-800-2000-946.

www.kedrbank.com.

ЗАО КБ «Кедр». Генеральная лицензия Банка России №1574. Реклама.

Автор: Яна Мальцева
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru