Весенние подарки от Банка «Кедр»

С приходом весны Банк «Кедр» приготовил приятные подарки своим клиентам: сегодня каждая услуга банка дополнена приятным сюрпризом или опцией.

В рейтинге услуг банков для бизнеса подключение к системе «Банк-Клиент» - занимает лидирующую строчку. С этим фактом сложно спорить, эта программа специально создана для удобства осуществления платежей и контроля за движением денежных средств по счетам, не выходя из офиса. В Банке Кедр столь актуальный сервис подключают клиентам бесплатно вплоть до 30 марта 2012 года. Акция по бесплатному подключению к сервису кредитной организации стала своеобразным приветственным мероприятием для новых клиентов. Также сотрудники Банка бесплатно заполнят дополнительное соглашение на установку «Банк-Клиент» за клиента.

Система «Банк-Клиент» Банка «Кедр» действительно позволяет не только проводить расчеты по электронной системе с удаленным доступом, но и обеспечивает оперативный документооборот между клиентом и банком. В итоге компания или частный предприниматель получает завидные преимущества - экономию денежных средств предприятия, рабочего времени персонала, повышение надежности проведения платежей, упрощение процесса обработки документов, оперативное получение информации об операциях по счету, доступ к банковской информационной базе. Система «Банк-Клиент» Банка Кедр технологична и проста в использовании, ее настройки соответствуют самым современным требованиям безопасности.

На любой вкус

Частные клиенты Банка «Кедр» также окружены вниманием банка и этой весной - особенно. Свое почтение к столь уважаемой категории вкладчиков - пенсионерам банк выражает в специальной процентной ставке по вкладам «Сберегательный», «Накопительный» и «Универсальный». Предъявив лишь пенсионное удостоверение при открытии названных вкладов на сумму от 30 000 рублей, заемщик-пенсионер получает прибавку к основной процентной ставке (одной из самых высоких рынке вкладов) в размере 0,5% годовых. Кроме того, сотрудники банка вручат клиенту приятный теплый подарок. В банке надеются, что такие знаки внимания будут по достоинству оценены вкладчиками.

Каждый визит клиента в Банк «Кедр» должен стать приятным - таков весенний девиз кредитной организации. Широкая продуктовая линейка Банка «Кедр» позволит частному клиенту удовлетворить все свои потребности: разнообразные овердрафты, револьверные кредиты, потребительские под поручительства и без, образовательные и автокредиты и даже кредиты для пенсионеров. Ипотечные кредиты банка сформированы с учетом самых разнообразных потребностей клиентов: это и валютные программы, и ипотека в рублях, кредит на покупку недвижимости с переменной ставкой. Эксклюзивными на рынке ипотеки зарекомендовали себя ипотека без первоначального взноса, а также кредит на покупку жилья и недвижимости для ведения бизнеса за границей. Банк обеспечит конфиденциальность и юридическую чистоту сделки.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

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