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Приморцы стали активнее кредитоваться - ВТБ24

28 Марта 2012, 19:51 | Приморье

Финансовые прогнозы, которые строили специалисты ВТБ24 в середине 2011 года, полностью оправдались. Приморцы стали активнее кредитоваться. Портфель потребительских кредитов ВТБ24 в крае вырос в 2011 году на 32% и достиг отметки 3,5 млрд рублей. Объем кредитования населения за 2011 год увеличился в 1,5 раза, таким образом доля ВТБ24 в Приморье по кредитам населению достигла 28%.

Ипотека стала несомненным лидером кредитования. В 2011 году ВТБ 24 выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превосходит показатель 2010 года. «Росту ипотечной активности способствовали развитие рынка недвижимости в Приморье, по средней сумме ипотечного кредита Владивосток на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Средняя сумма ипотечного кредита в нашем банке во Владивостоке в итоге составляет около 2 млн рублей», - заметила руководитель отдела ипотечного кредитования ВТБ24 во Владивостоке Людмила УЛАНОВА.

«Приморцы стали активнее тратить и чуть меньше сберегать. Вместе с тем вкладная линейка банка оказалась все так же востребована. По итогам 2011 года объем привлеченных средств ВТБ24 в крае превысил 10 млрд рублей, обеспечив 8% долю рынка вкладов в регионе», - отметил на встрече с приморскими журналистами управляющий региональным офисом ВТБ24 во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ. Валютные колебания не повлияли на предпочтения вкладчиков, 74% сбережений в ВТБ24 они доверяют рублю.

«Нынешний год продемонстрирует сформировавшийся за последнее время высокий спрос на драгметаллы и обезличенные металлические счета. Золота и платина в этом контексте стали наиболее популярны у приморцев. Вкладчики формируют металлические счета, начиная с одного грамма и заканчивая несколькими сотнями килограммов. Несмотря на то что драгметаллы являются по определение рисковым активом, уступая место разве что акциям предприятий, вместе с тем, последние годы демонстрируют устойчивый рост котировок. И с точки зрения перспективности вложений в 2,5 раз доходнее, чем традиционные вклады», - такое мнение выразил Александр Вялков.

Серьезные задачи перед банком стоят и в области развития кредитования малого бизнеса. Сегодня кредитные горизонты для предпринимательского сообщества существенно расширены - банк принимает для рассмотрения заявки от компании с оборотом до 300 млн рублей.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

Автор: Яна Мальцева
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