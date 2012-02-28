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Рейтинг Дальневосточного банка снова вырос

28 Февраля 2012, 13:38 | Приморье

По итогам 2011 года Дальневосточный банк улучшил позиции по всем основным показателям деятельности. Наиболее заметного роста в рейтингах удалось достичь по ликвидным активам и по депозитам физических лиц.

Дальневосточный банк вошел в сотню крупнейших банков страны по объему чистых активов: на 1 января 2012 года ДВБ занимает 98-е место в рейтинге РБК «Top-500 банков по чистым активам», это на 6 позиций выше, чем по итогам 2010 года.

Значительное улучшение позиций и в рейтинге по объему ликвидных активов: на 01.01.2012 г. ДВБ вошел в первую сотню банков и занял 88-е место, поднявшись за год на 18 ступеней вверх. В рейтинге по объёму вложений в ценные бумаги Дальневосточный банк поднялся на 43 позиции за год, заняв 1 января 2012 года 80-ю позицию.

По величине депозитного портфеля Дальневосточный банк на 01.01.2012 г. занял 94-е место в России, что на 6 позиций выше, чем на 01.01.2011 г. При этом в рейтингах банков по депозитам физических лиц и по депозитам юридических лиц банк расположился на 98-м и 86-м местах соответственно, поднявшись в вышеназванных рейтингах на 10 и 3 позиции соответственно.

Дальневосточный банк добился роста кредитного портфеля и по юридическим, и по физическим лицам. В рейтинге по объему кредитного портфеля на 01.01.2012 г. ДВБ занял 92-е место. При этом по объёму кредитного портфеля юридических лиц Дальневосточный банк сохранил традиционно высокую позицию и расположился на 80-м месте по этому показателю по итогам 2011года. Кредитный портфель физических лиц банка за 2011 год вырос в 1,5 раза (по методике РБК), что позволило банку подняться на 8 позиций и расположиться на 108-м месте в рейтинге по объёму кредитования населения.

Собственный капитал Дальневосточного банка на 1 февраля 2012 года составил более 3,27 млрд рублей.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".

Автор: Сергей Кузьмин
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