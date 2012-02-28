«Прогресс» прокредитуется в ВТБ

Совет директоров ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.Сазыкина» одобрил заключение кредитного соглашения с ВТБ об открытии кредитной линии с лимитом 7 млрд 588,8 млн рублей.

Срок кредита - до 31 декабря 2016 года. Проценты за пользование кредитом составляют 9,95% годовых до предоставления государственной гарантии РФ, 9,7% годовых - после предоставления госгарантии.