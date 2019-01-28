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Китайская система электронных расчетов Alipay развернется во Владивостоке
Новые торговые точки, работающие с Alipay, будут расположены в местах концентрации китайских туристов
Во Владивостоке китайская система Alipay увеличит прием платежей.
Китайская система электронных расчетов Alipay (входит в Alibaba Group) более чем в два раза увеличит сеть приема платежей в России, сообщает ИА «Синьхуа».
Российский коммерческий онлайн-банк "Тинькофф Банк" договорился о партнерстве с китайским сервисом и в 2019 году обеспечит прием платежей в 30 тыс. торговых точках.
По данным РБК, количество ежемесячных пользователей Alipay в России составляет около 100 тыс. человек - в основном это китайские туристы. Новые торговые точки, работающие с Alipay, будут расположены в местах концентрации китайских туристов. Среди российских городов информагентство называет, в том числе, Владивосток и другие города Дальнего Востока.
Кстати, торговая сеть Реми во Владивостоке интегрировала в своих магазинах китайскую расчетную систему China Union Pay еще в 2017 году. Основной объём операций по картам UnionPay в России формируют туристы, приезжающие из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сказано в пресс релизе компании. Проект был реализован благодаря партнерству торговой сети и Дальневосточного Банка ПАО Сбербанк.
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