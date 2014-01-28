Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк запустил новый сервис по оплате счетов за коммунальные услуги – "Автоплатеж"
Мастер-класс по работе с системой Сбербанк ОнЛайн провели для журналистов столицы Приморья в понедельник, 27 января, сотрудники банка. Представители СМИ смогли на своем опыте убедиться, что при подключении сервиса «Автоплатеж» платежи за газ, воду, электроэнергию, интернет, кабельное телевидение происходят сами собой, притом точно в указанный день. Все, что для этого нужно - бесплатно подключить «Автоплатеж».
Сделать это можно самостоятельно, не выходя из дома или не отрываясь от рабочего места, с помощью сервиса «СбербанкОнл@йн», либо же обратиться к сотруднику в любом офисе Сбербанка. Для контроля оплаты необходимо подключение сервиса «Мобильный банк», который позволяет держателям карт Сбербанка с помощью мобильного телефона получать информацию обо всех операциях по картам в виде смс-уведомлений. Клиентам направляются бесплатные SMS-сообщения с информацией о сумме задолженности за коммунальные услуги (свет, газ, воду и т.д.), что позволяет застраховать себя от начисления пени и прочих штрафов за несвоевременную оплату услуг.
«Автоматическое списание платежей за коммунальные и другие услуги с банковского счета — это мировая практика, - отметил Андрей Жарский, директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Доверяя банку контроль за обязательными платежами, клиенты освобождают себя от этой заботы и экономят свое время».
Накануне установленной даты на телефон поступит смс-сообщение с информированием о необходимом списании. Если вы против проведения оплаты, достаточно отправить в ответ указанный код и списание не произойдет. Если вы согласны, то ничего отправлять не нужно и на следующий день банк спишет указанную сумму в счет оплаты услуг.
Удобно и пороговое значение, которое клиент может определить сам, для платежей по меняющейся сумме. Например, если оплата за домашний телефон составляет в среднем 450 рублей, в качестве порогового значения можно определить 500 рублей. И если вдруг поставщик выставит к оплате большую сумму, то банк сначала запросит разрешение оплатить ее, и, только получив подтверждающее смс-сообщение, произведет списание.
Если клиенту для собственного спокойствия потребуются бумажные чеки, подтверждающие факт оплаты, то их можно распечатать через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», либо в любом филиале Сбербанка в удобное время.
Кстати, пользоваться системой «Сбербанк ОнЛ@йн» можно научиться за каких-то 15 минут. А подключение сервиса «Автоплатеж» не займет более пяти минут.
Новости тематики
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
Новости раздела
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда