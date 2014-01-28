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Сбербанк запустил новый сервис по оплате счетов за коммунальные услуги – "Автоплатеж"

28 Января 2014, 12:41 | Приморье

Мастер-класс по работе с системой Сбербанк ОнЛайн провели для журналистов столицы Приморья в понедельник, 27 января, сотрудники банка. Представители СМИ смогли на своем опыте убедиться, что при подключении сервиса «Автоплатеж» платежи за газ, воду, электроэнергию, интернет, кабельное телевидение происходят сами собой, притом точно в указанный день. Все, что для этого нужно - бесплатно подключить «Автоплатеж».

Сделать это можно самостоятельно, не выходя из дома или не отрываясь от рабочего места, с помощью сервиса «СбербанкОнл@йн», либо же обратиться к сотруднику в любом офисе Сбербанка. Для контроля оплаты необходимо подключение сервиса «Мобильный банк», который позволяет держателям карт Сбербанка с помощью мобильного телефона получать информацию обо всех операциях по картам в виде смс-уведомлений. Клиентам направляются бесплатные SMS-сообщения с информацией о сумме задолженности за коммунальные услуги (свет, газ, воду и т.д.), что позволяет застраховать себя от начисления пени и прочих штрафов за несвоевременную оплату услуг.

«Автоматическое списание платежей за коммунальные и другие услуги с банковского счета — это мировая практика, - отметил Андрей Жарский, директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Доверяя банку контроль за обязательными платежами, клиенты освобождают себя от этой заботы и экономят свое время».

Накануне установленной даты на телефон поступит смс-сообщение с информированием о необходимом списании. Если вы против проведения оплаты, достаточно отправить в ответ указанный код и списание не произойдет. Если вы согласны, то ничего отправлять не нужно и на следующий день банк спишет указанную сумму в счет оплаты услуг.

Удобно и пороговое значение, которое клиент может определить сам, для платежей по меняющейся сумме. Например, если оплата за домашний телефон составляет в среднем 450 рублей, в качестве порогового значения можно определить 500 рублей. И если вдруг поставщик выставит к оплате большую сумму, то банк сначала запросит разрешение оплатить ее, и, только получив подтверждающее смс-сообщение, произведет списание. 

Если клиенту для собственного спокойствия потребуются бумажные чеки, подтверждающие факт оплаты, то их можно распечатать через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», либо в любом филиале Сбербанка в удобное время.

Кстати, пользоваться системой «Сбербанк ОнЛ@йн» можно научиться за каких-то 15 минут. А подключение сервиса «Автоплатеж» не займет более пяти минут.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: автоплатеж  сбербанк  Сбербанк ОнЛайн 






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