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Сбербанк уполномочен разъяснить: к номеру счета прибавили "3"

28 Января 2013, 12:52 | Приморье

Как уже сообщал "ЗР", с 1 января 2013 года изменились платежные реквизиты Приморского отделения № 8635 Сбербанка России и номера счетов расчетных клиентов банка.

По словам Алексея ЗАРУБИНА, заместителя управляющего Приморского отделения Сбербанка, подобные мероприятия переведения счетов на общий корреспондентский счет Дальневосточного банка Сбербанка России проведены исключительно для оптимизации расчетов внутри кредитной организации. В течение двух месяцев до Нового года и в январе 2013 года, специалисты банка доводили информацию до сведения клиентов. Определенную сложность представило собой доведение информации об изменениях до частных клиентов, количество счетов которых в Приморском ОСБ достигает 5 млн, в том числе1,3 млн счетов пластиковых карт.

В действительности для клиентов-физических лиц данная проблема решается автоматически: новый номер счета можно уточнить через информационно-платежный терминал, воспользовавшись опцией «Платежи в вашем регионе» - «оплата по прочим параметрам» - «Дополнительные услуги» – «Услуги банка» – «реквизиты банковской карты», или посетить свой личный кабинет в «Сбербанк ОнЛ@йн». На странице пользователя указаны всего его счета, как относящиеся к кредитным и дебетовым картам, так и пресловутых сберкнижек, а также счета, привязанные к кредитным договорам и т.д.

Начальник отдела по работе с предприятиями Приморского отделения Сбербанка России Ирина АПИШЕВА подчеркнула, что в «Сбербанк ОнЛ@йн» все изменения внесены автоматически и при переводе средств со счета на счет карты конкретного клиента, оплаты им в системе кредитов, а также перечисления клиентом с любого своего счета средств в пользу другого клиента Сбербанка, делать какие-либо изменения не потребуется. Расхожей практикой стало перечисление средств с карты на карту Сбербанка, и в этом случае требуется заполнить в соответствующем поле номер пластиковой карты, который у каждого пользователя остался неизменен. В системе «Сбербанк ОнЛ@йн» изменения уже внесены, и в случае необходимости их можно распечатать.

В конечном счете, держателям пластиковых карт Сбербанка или клиентам, имеющим счет в банке, можно посетить отделение кредитной организации, где оператор предоставит необходимые реквизиты. Номер счета будет необходим клиенту, если ему перечисляют денежные средства из другого банка на традиционный банковский счет или на счет пластиковой карты (к примеру, работодатель из другого города перечисляет гонорар за выполненные услуги).

Отметим, что участникам зарплатных проектов беспокоиться не стоит, т.к. зарплата направляется, как правило, одним списком, а изменения уже автоматически внесены в систему. Исключениями могут служить лишь отдельные перечисления в счет определенных лиц.

Представители Сбербанка доводят следующие разъяснения: изменилась 9-я по счету цифра в счете клиента. Чтобы получить верный номер, необходимо прибавить к этой цифре 3. Если 9-я цифра - это 8 или 9, то в полученном двузначном числе берется 2-я цифра - 1 (если в сумме получается 11) или 2 (12).

Например:

1) Прежний расчетный счет - 407 02 810 8 57002547895

2) Новый расчетный счет - 407 02 810 1 57002547895

или

1) Прежний расчетный счет - 407 02 810 4 57002547895

2) Новый расчетный счет - 407 02 810 7 57002547895

Алексей Зарубин в свою очередь обратился к клиентам Сбербанка с предложением по всем вопросам, возникшим в связи с изменением реквизитов счетов, обращаться также по специальному телефону горячей линии 245-71-96.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: финансы  счета  пластиковые карты  банки  сбербанк 






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Комментарии

  • Псевдоним13:57, 28.01.2013#

    а теперь это пенсионерам объясните

  • Псевдоним14:08, 28.01.2013#

    а зачем это им надо???а для тугодумам как ты, еще раз, к 9 цифре прибавить 3

  • Псевдоним14:45, 28.01.2013#

    Да дело то не в самих пенсионерах, а в том, что если пенсия приходит на книжку, то пенсионный фонд не сможет её перечислить.

  • Псевдоним15:26, 28.01.2013#

    Так здесь получается ПФР будет в качестве "тормоза" выступать, ему же Сбербанк однозначно о счетах информацию посылает, система автоматически эту информацию и поменять должна.

  • Псевдоним22:14, 28.01.2013#

    а на фига человеку эти расчеты? какая-то там почему-то определенная цифра! задолбали эти замуты везде! а сбербанк с его электронной очередью вообще "что-то"- раньше за 15 минут можно было пройти, сейчас час ждешь.

  • Псевдоним14:12, 28.01.2013#

    Эта цифирка - контрольный разряд - всегда вычислялась через остальные. Что, формулу поменяли? Тогда почему только Сбербанк, а другие банки?

  • Псевдоним14:40, 28.01.2013#

    Формуле участвует ещё корреспондентский счёт банка.

  • Псевдоним14:27, 28.01.2013#

    Ничего себе оптимизация! Для начала, никого не оповестили об изменениях. И когда время пришло для операций по счету люди за голову хватались.

  • Псевдоним14:41, 28.01.2013#

    У Сбера просто в целом изменились реквизиты - БИК, рассчетный счет и т. п. - скачайте на сайте, посмотрите. Видимо, поэтому и цифра изменилась (если она рассчитывается).

  • Псевдоним23:06, 28.01.2013#

    почему эта статья появилась 28 января, а изменения произошли с первого января??? т. е. месяц мы фактически не могли нормально пользоваться своими счетами. . . видно для сбера это в порядке вещей. . .

  • рабовладелец23:40, 28.01.2013#

    страна дураков. . .

  • Правдоруб00:16, 29.01.2013#

    Алексей Зарубин?а это не бывший гаишник?

  • Псевдоним00:35, 29.01.2013#

    гавнасбер бля!!

  • Мутант02:56, 29.01.2013#

    Грефа на цугундер!!!

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