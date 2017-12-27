Приморцы отдали деньги банкам

Около трети вкладов превышают страховую сумму в 1,4 млн рублей

Приморские вкладчики по-прежнему доверяют банковскому рынку, сохраняя деньги во вкладах. Объем вкладов частных лиц достиг 246,5 млрд рублей, что на 9% превышает сумму вложений, находившуюся на банковских депозитах ровно год назад (данные на 1 ноября 2017 года www.cbr.ru). В Приморье сохраняют треть всех вкладов Дальнего Востока.

Региональные эксперты сошлись во мнении, что клиенты выбирают часто сезонные вклады, которые позволяют сохранять средства под повышанный процент. В одних случаях – это краткосрочный вклад, в других – не менее года. При этом в банковском секторе Приморья фиксируют значительное увеличение вкладов, превышающих 1 млн 400 рублей, т.е. тех, на которые распространяется страховка Агенства страхования вкладов (АСВ). В ряде случаев доля таких вкладов достигает 49% от общего объема вкладов.

Несмотря на снижение ключевой ставки Банка России до 7,75% уже в декабре 2017 года, банки попрежнему предлагают сберегать средства под 8% годовых. Хотя средний процент находится в пределах 5%, то есть значительного снижения не произошло. Также, как впрочем на рынке потребительского и ипотечного кредитования, новые клиенты банков могут столкнуться со ставками 16-25% годовых. Анонсы о ставках 8-10 процентных пунктов касаются, как правило, акционных продуктов. На рынке вкладов ситуация намного честнее.

Воспитаны банком

В ряде банков федеральной и региональной сети замечают увеличения объема краткосрочных вкладов, в других - большая часть клиентов оформляет депозиты на год.

По словам начальника отдела розничных вкладов банка «Восточный» Андрея СЧАСТЛИВОГО, клиенты банка предпочитают открывать вклады по наиболее высоким ставкам. На текущий момент максимальная ставка в кредитной организации представлена на сроке 6 месяцев, такие вклады сегодня увеличивают свою долю в общей линейке. Тогда как частные лица, выбирающие доллары или евро в качестве валюты сбережения, останавливают свой выбор на годовых вкладах.

Начальник отдела депозитов и расчетных услуг населению Примсоцбанка Наталья ЛОШАКОВА рассказывает, что в предпраздничные дни клиенты открывают чаще всего рублевые вклады на срок 6 месяцев и 1 год. Традиционно самый популярный вклад в этот период - «Новогодний чулок» под 7,9% годовых на полгода. Сегодня его можно открыть в режиме онлайн, в том числе с мобильного телефона, что прибавляет к вкладу дополнительно 0,1% годовых. Для данного вклада предусмотрена ежеквартальная капитализация, возможность пополнения и снятия процентов по вкладу.

По наблюдениям начальника департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Елены АРТЫШЕВОЙ, частные клиенты, как правило, открывают как рублевые, так и валютные вклады сроком на один год. Именно на этот срок Дальневосточный банк предлагает наиболее выгодные процентные ставки. Так, вклад «Зимняя сказка» подарит возможность сохранить и приумножить капитал, если разместить деньги в банке на срок четыре месяца под 7,5 %, минимальная сумма вклада -18 000 рублей.

В соответствии со статистикой банка «Российский капитал» в 2017 году настроения клиентов сместились в пользу коротких вкладов. Все объясняется более выгодным предложением банка на вклады с короткими сроками. Такое мнение высказывает, управляющий филиалом «Хабаровский» банка «Российский капитал» Сергей МАЛКОВ. В то же время он говорит, что доля вкладов свыше одного года остается преобладающей. Наиболее активно клиенты филиала «Хабаровский» открывают короткие рублевые вклады без возможности пополнения, но с высокой ставкой - на три месяца. По мнению клиентов, краткосрочный рублевый вклад выгоднее долгосрочного. Чем чаще происходит капитализация, тем выше будет конечная сумма вклада, так как проценты причисляются на общую сумму.

Мультиминимум

Мультивалютные вклады не возымели популярность. Как замечает Наталья Лошакова, так как подобный вид вклада не получил спроса у клиентов. Одновременно вклады в юанях, йенах, швейцарский франках в Примсоцбанке оформить можно, но их открывают единицы.

Андрей Счастливый говорит, что мультивалютные вклады занимают незначительную долю в портфеле банка «Восточный».

В целом, с точки зрения Сергея Малкова, сегодня на рынке очевидна тенденция к снижению банковских ставок по депозитам на горизонте один- два года. Поэтому повышение спроса на долгосрочные вклады можно объяснить желанием населения зафиксировать ставку по вкладам на максимально длительный срок. Предположительно, снижение ставок на банковском рынке в перспективе нескольких лет продолжится. Банк России допустил снижение ключевой ставки до 6.5-7% в 2019 году, тогда как уже на конец 2017 года она может составить 8%. Здесь надо понимать, что изменение ключевой ставки, в первую очередь, отражается на ставках по краткосрочным операциям на денежном рынке. Однако, в конечном итоге, если банки ожидают дальнейшего изменения ставки в том же направлении, это приводит к коррекции ставок по среднесрочным и долгосрочным операциям, в частности, депозитным. Соответственно, наблюдая тенденции по ставкам, население может менять свои предпочтения в пользу более длинных вкладов.

Яна МАЛЬЦЕВА.