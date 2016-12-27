Держи краба!

Банк «Восточный» и хоккейный клуб «Адмирал» подвели первые итоги партнерства

18 декабря в «Фетисов Арене» команда «Адмирал» при активном участии своего финансового партнера, банка «Восточный», устроила новогодний вечер для болельщиков. Этим праздничным действом хоккейный клуб и банк подвели промежуточные итоги полугодового партнерства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Cоглашение о спонсорской поддержке между хоккейным клубом и банком «Восточный» было подписано в июле этого года председателем правления банка Алексеем КОРДИЧЕВЫМ и генеральным директором клуба Ильей СПОКОЙНОВЫМ. Присутствовавший на мероприятии первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ отметил, что партнерство важно не только для команды КХЛ, но и для спорта в целом: «Адмирал» – это не только большой спорт, это еще и локомотив для массового и детско-юношеского спорта. Работа клуба и большой спорт – это затратное мероприятие. Администрация Приморского края поддерживает клуб, но все проблемы не решит. Важно, чтобы были партнеры».





В течение сезона банк многое сделал для привлечения болельщиков на матчи «Адмирала». Перед каждым домашним матчем в фойе «Фетисов Арены» устанавливалась специальная фан-зона. Зрителей на входе встречал веселый синий краб – символ дружбы «Восточного» и «Адмирала».

«В честь нашей поддержки «Адмирала» мы произвели лимитированную серию сувениров: шарфы, бейсболки, палки-стучалки и другие неотъемлемые фанатские атрибуты, которые находят своих счастливых обладателей среди наших клиентов и болельщиков хоккейной команды» - прокомментировал директор по маркетингу банка «Восточный» Александр РУКАВИШНИКОВ.

Фан-зона, организованная банком «Восточный», стала пространством, где взрослые и юные болельщики проявляют свои способности, пусть в игровой и шутливой форме: дети участвуют в «веселых стартах», надевают на скорость хоккейную форму, завязывают хоккейные перчатки или шнурки на коньках, играют в аэро- и настольный хоккей. Ледовые конкурсы «Счастливое место» и «Забей вратарю» привлекают в ряды юных болельщиков все больше и больше мальчишек и девчонок. Взрослые активно делают ставки, стараясь угадать счет матча. А в канун Хэллоуина творческая команда банка вместе с игроками клуба и болельщиками организовала конкурс на самый креативный карнавальный костюм. Нет сомнений, что интерес приморцев к любимой команде от такого «разогрева» только возрос.

Самый трогательный момент в предматчевых активностях для болельщиков – письменные напутствия хоккеистам перед матчем от самых юных болельщиков ХК «Адмирал». И, надо сказать, игроки пока не разочаровали своих фанатов. ХК «Адмирал» вышел на 7 место в Восточной конференции КХЛ и претендует на попадание в play-off сезона 2016/17. «Это серьезный результат, внушающий оптимизм. Мы довольны нашим сотрудничеством и планируем его продолжать», - заметил Александр Рукавишников.

Финальным аккордом серии совместных мероприятий банка «Восточный» и ХК «Адмирал» в 2016 году стало праздничное действо в «Фетисов Арене» для клиентов банка, оформивших кредит в декабре.

Озорные квесты для взрослых, настоящие пиратские команды – белых, желтых, синих, зеленых – были как будто созданы для новоиспеченных корсаров – гостей праздника. Они «бились» под флагом своего морского главнокомандующего «Адмирала» и выходили из боев с добытыми сокровищами – брендированными шарфами, пледами, бейсболками. Развлечений и ярких событий хватило всем – и взрослым, и детям. «Юнги» смогли опробовать на своей мордашке пиратский аквагрим и принять участие в многочисленных конкурсах. Семейные фотосессии с клюшками и шлемами, фотомагниты на память, рукопожатия и автографы от героев ледовых баталий оказались впечатляющей частью праздника.

Алексей, клиент банка: «Квесты по-пиратски от банка «Восточный» заинтересовали и меня, и моего 8-летнего сына. Мы дружно бегали по лестницам в поисках заданий, складывали фразы из разорванных листиков бумаги и даже пытались расшифровать послание на азбуке Морзе. Солидарность такого известного банка с нашим хоккейным клубом «Адмирал», совместные акции и мероприятия, думаю, привлекут внимание многих ребят в спорт. Мой сын уже «заразился» хоккеем. Спасибо банку «Восточный»!»

Евгений, клиент банка: «Давно являюсь клиентом банка «Восточный» и рад, что наши вкусы сошлись. Поддержка банком хоккейного клуба «Адмирал», как говорится, пала на душу. Возможность увидеть вблизи, а не только на льду ребят-хоккеистов, вратаря Максима ТРЕТЬЯКА и защитника команды Самвела МНАЦЯНА, который, несмотря на травму руки, пришел на это мероприятие, – большая честь! На этом празднике, который организовал нам всем банк «Восточный», все собравшиеся смогли повеселиться от души. Думаю, что деткам особенно понравился «кработортик» и азотное шоу с мыльными пузырями и настоящим мороженым».

Мероприятие стало не только ярким семейным праздником, но и поводом познакомиться лично с героями ледовых баталий, почувствовать свою сопричастность к вкусу побед на спортивной арене. Так держать, банк «Восточный», так держать, «Адмирал»!

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.