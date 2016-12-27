Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кредитка как резервный фонд
Банк «Восточный» предложил приморцам кредитную карту под залог недвижимости
Все привыкли воспринимать кредитную карту как «запасной кошелек» на случай непредвиденных, спонтанных, как правило небольших трат. Продукт, выведенный на рынок банком «Восточный», – кредитная карта под залог недвижимости – многие восприняли с недоверием. Закладывать дом для того, чтобы иметь свободные средства? «Жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» – так назвал это литературный герой, а россияне в большинстве своем считают пользование таким банковским продуктом неразумным. Но возможности кредитной карты под залог недвижимости на самом деле намного шире – это возможность иметь в распоряжении крупную сумму для развития бизнеса, ремонта жилой или коммерческой недвижимости и не платить за пользование теми деньгами, которые вы еще не израсходовали.
Какие возможности дает кредитка под залог недвижимости, читателям Деловой газеты «Золотой Рог» рассказал директор Приморского макрорегиона банка «Восточный» Алексей КУРАШКИН.
- Алексей Сергеевич, чем обусловлено появление в линейке банка такого продукта?
- В начале 2017 года завершается слияние банка «Восточный» с Юниаструм-банком. Это последовательное движение к формированию еще более стабильного, надежного универсального банка, который сможет предложить финансовые услуги не только частным лицам, но и собственникам малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также владельцам коммерческой недвижимости.
Кредитная карта под залог недвижимости – можно сказать, промежуточное звено между продуктами для физических лиц и для бизнеса. Это аналог рыночных предложений для юридических лиц – кредитная линия для физических лиц, которые занимаются индивидуальным предпринимательством или являются собственниками бизнеса. Карта позволяет получить крупную сумму кредитных средств на небольшой срок, которой можно пользоваться в «револьверном» режиме, без «подзарядки» – дополнительного обращения в банк.
- Почему собственнику бизнеса выгоднее воспользоваться кредитной картой, а не взять займ наличными?
- Собственникам бизнеса постоянно требуются деньги на развитие своего дела. Например, возник крупный срочный заказ, и для его выполнения требуется закупить сырье, заплатить поставщику. Появилась возможность на выгодных условиях арендовать помещение в проходимом торговом центре, куда обычно «не пробьешься», но арендную плату требуют за несколько месяцев вперед. На сбор документов, обращение в банки и рассмотрение заявления уходят порой недели, так что предприниматель напрямую заинтересован в получении кредитной карты с большим лимитом, которой сможет пользоваться без лишних затрат времени и бумажной волокиты.
Собственники бизнеса – люди финансово грамотные, знающие, как воспользоваться кредитной картой с максимальной выгодой для себя и не заплатить лишнего. А так как кредитная карта выдается под залог недвижимости, банк спокоен за такого заемщика и может предоставить ему ссуду под меньший процент, с предоставлением меньшего количества документов и рассмотреть его заявку в более короткие сроки.
- С собственниками бизнеса все понятно, а может ли воспользоваться кредитной картой под залог недвижимости обычный гражданин?
- Да, и есть сразу несколько категорий граждан, которые могут решить свои финансовые задачи максимально выгодно именно с помощью залоговой кредитной карты. Кредитка под залог недвижимости может понадобиться вам, если вы начали ремонт имеющегося или строительство нового жилья. Вам потребуется крупная сумма, но не вся сразу – ведь и стройматериалы закупаются не в один день, и оплата по договору долевого строительства производится через определенные промежутки времени. Кредитная карта с большим лимитом позволяет платить проценты только за тут сумму кредита, которой вы реально пользуетесь, и при этом вы знаете, что в любой момент можете взять больше.
Второй случай, когда вам может пригодиться этот финансовый инструмент, – если у вас есть несколько кредитов и вы хотите объединить их, чтобы упростить процесс оплаты (а также по возможности снизить размер ежемесячного платежа). Вы можете погасить кредиты средствами с карты и вносить только один объединенный платеж. За счет залога проценты по новому кредиту получатся меньше, чем по кредитам без обеспечения, и вы сможете снизить ежемесячную долговую нагрузку или быстрее погасить займы.
Новости тематики
- Держи краба!
- Кредитка как резервный фонд
- Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей
- Задолженность жителей Приморья перед кредитными организациями превысила 20 млрд рублей
- Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России
- "Лёгкий" банк
- Приморцы не торопятся улучшать свое финансовое положение
- Результат банковского сектора Приморья вырос по основным показателям
- Таинственный купец делает подарки мудрым предпринимателям Дальнего Востока
- Приход нового собственника повысил рейтинг Дальневосточного банка
Новости раздела
- Держи краба!
- Кредитка как резервный фонд
- Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей
- Задолженность жителей Приморья перед кредитными организациями превысила 20 млрд рублей
- Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России
- "Лёгкий" банк
- Приморцы не торопятся улучшать свое финансовое положение
- Софинансирование пенсий продолжается
- Результат банковского сектора Приморья вырос по основным показателям
- Таинственный купец делает подарки мудрым предпринимателям Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор