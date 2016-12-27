Кредитка как резервный фонд

Банк «Восточный» предложил приморцам кредитную карту под залог недвижимости

Все привыкли воспринимать кредитную карту как «запасной кошелек» на случай непредвиденных, спонтанных, как правило небольших трат. Продукт, выведенный на рынок банком «Восточный», – кредитная карта под залог недвижимости – многие восприняли с недоверием. Закладывать дом для того, чтобы иметь свободные средства? «Жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» – так назвал это литературный герой, а россияне в большинстве своем считают пользование таким банковским продуктом неразумным. Но возможности кредитной карты под залог недвижимости на самом деле намного шире – это возможность иметь в распоряжении крупную сумму для развития бизнеса, ремонта жилой или коммерческой недвижимости и не платить за пользование теми деньгами, которые вы еще не израсходовали.

Какие возможности дает кредитка под залог недвижимости, читателям Деловой газеты «Золотой Рог» рассказал директор Приморского макрорегиона банка «Восточный» Алексей КУРАШКИН.

- Алексей Сергеевич, чем обусловлено появление в линейке банка такого продукта?

- В начале 2017 года завершается слияние банка «Восточный» с Юниаструм-банком. Это последовательное движение к формированию еще более стабильного, надежного универсального банка, который сможет предложить финансовые услуги не только частным лицам, но и собственникам малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также владельцам коммерческой недвижимости.

Кредитная карта под залог недвижимости – можно сказать, промежуточное звено между продуктами для физических лиц и для бизнеса. Это аналог рыночных предложений для юридических лиц – кредитная линия для физических лиц, которые занимаются индивидуальным предпринимательством или являются собственниками бизнеса. Карта позволяет получить крупную сумму кредитных средств на небольшой срок, которой можно пользоваться в «револьверном» режиме, без «подзарядки» – дополнительного обращения в банк.

- Почему собственнику бизнеса выгоднее воспользоваться кредитной картой, а не взять займ наличными?

- Собственникам бизнеса постоянно требуются деньги на развитие своего дела. Например, возник крупный срочный заказ, и для его выполнения требуется закупить сырье, заплатить поставщику. Появилась возможность на выгодных условиях арендовать помещение в проходимом торговом центре, куда обычно «не пробьешься», но арендную плату требуют за несколько месяцев вперед. На сбор документов, обращение в банки и рассмотрение заявления уходят порой недели, так что предприниматель напрямую заинтересован в получении кредитной карты с большим лимитом, которой сможет пользоваться без лишних затрат времени и бумажной волокиты.

Собственники бизнеса – люди финансово грамотные, знающие, как воспользоваться кредитной картой с максимальной выгодой для себя и не заплатить лишнего. А так как кредитная карта выдается под залог недвижимости, банк спокоен за такого заемщика и может предоставить ему ссуду под меньший процент, с предоставлением меньшего количества документов и рассмотреть его заявку в более короткие сроки.

- С собственниками бизнеса все понятно, а может ли воспользоваться кредитной картой под залог недвижимости обычный гражданин?

- Да, и есть сразу несколько категорий граждан, которые могут решить свои финансовые задачи максимально выгодно именно с помощью залоговой кредитной карты. Кредитка под залог недвижимости может понадобиться вам, если вы начали ремонт имеющегося или строительство нового жилья. Вам потребуется крупная сумма, но не вся сразу – ведь и стройматериалы закупаются не в один день, и оплата по договору долевого строительства производится через определенные промежутки времени. Кредитная карта с большим лимитом позволяет платить проценты только за тут сумму кредита, которой вы реально пользуетесь, и при этом вы знаете, что в любой момент можете взять больше.

Второй случай, когда вам может пригодиться этот финансовый инструмент, – если у вас есть несколько кредитов и вы хотите объединить их, чтобы упростить процесс оплаты (а также по возможности снизить размер ежемесячного платежа). Вы можете погасить кредиты средствами с карты и вносить только один объединенный платеж. За счет залога проценты по новому кредиту получатся меньше, чем по кредитам без обеспечения, и вы сможете снизить ежемесячную долговую нагрузку или быстрее погасить займы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.