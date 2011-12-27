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Казначейский аудит
Сегодня создание надежной системы внутреннего аудита - одна из приоритетных задач Федерального казначейства Российской Федерации. Известный ученый Иосиф БЛЕХ в конце XIX века писал: «Устройство финансового управления в историческом его развитии имеет интерес не только научный, но и практический. Если история вообще, указывая ошибки прошедшего, дает уроки для будущего, то наиболее ценными эти уроки должны быть для финансового управления и его устройства».
Деятельность Федерального казначейства не всегда понятна простому обывателю. Мы часто ассоциируем слово «казна» с денежным мешком, набитым золотыми монетами, или казначейскими билетами, которые в наши дни для многих стали синонимом денежных купюр. И, вероятно, в этом есть некая связь времен, объединяющая казначейство, основы которого заложил Петр I, и систему Федерального казначейства современной России.
Ни один процесс в сфере государственного управления не может эффективно осуществляться без функций внутреннего контроля. Созданная в органах Федерального казначейства система внутреннего контроля направлена на мониторинг возложенных на нее функций в установленной сфере деятельности в соответствии с концепцией бюджетирования, ориентированного на конечный результат. И от того, каким образом организован и осуществляется внутренний контроль в каждом территориальном органе, во многом зависит результативность деятельности и уровень достигаемых показателей.
Становление системы ведомственного контроля в органах Федерального казначейства Приморского края проходило в непосредственной связи с развитием казначейской системы российского государства. 10 февраля 1994 года создан отдел организационно-инспекторской и контрольной работы Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (переименован в отдел внутреннего контроля с 2002 года). Наряду с проверками деятельности подведомственных отделений отделом проводились проверки бюджетных учреждений по вопросам целевого использования ими средств, выделенных из федерального бюджета, соблюдения порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью; кредитных организаций по вопросам своевременности исполнения ими платежных документов на перечисление и зачисление средств в доход бюджета государства и зачисление средств из федерального бюджета на счета получателей. По данному направлению отделом организационно-инспекторской и контрольной работы проведено 17,1 тыс. проверок в коммерческих банках, у получателей средств предъявлено к взысканию в доход федерального бюджета 496,2 млн рублей, направленных не по целевому назначению, штрафных санкций за нарушения, связанные с использованием средств федерального бюджета.
С введением в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации функции последующего контроля не входят в полномочия органов Федерального казначейства. В связи с этим контрольная деятельность была переориентирована и направлена на осуществление внутреннего контроля. Отдел организационно-инспекторской и контрольной работы переименован в отдел внутреннего контроля УФК по Приморскому краю.
Современная система ведения эффективного государственного управления предполагает наличие независимой оценки внутриведомственной деятельности. Внутренний аудит проводится в организациях, различающихся по своему размеру, сложности, структуре, находящихся в странах с различными характеристиками нормативно-правового поля и культурных традиций. Внутренний аудит деятельности органов государственной власти в России стал главенствующим фактором в установлении финансовой дисциплины. Данный вектор развития был выбран не случайно, экономически развитые страны внутреннему аудиту уделяют значительно большее внимание, чем внешнему.
Сегодня создание надежной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита - одна из приоритетных задач Федерального казначейства Российской Федерации. Опыт эффективной работы казначейских контролеров прошлых лет, анализ международной практики проведения внутреннего аудита, наличие профессиональных и квалифицированных сотрудников контрольно-аудиторских подразделений - фундамент для ее построения.
Переименованный с апреля 2011 года в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (УФК) успешно продолжает свою работу отдел внутреннего контроля и аудита. Внедрение Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите и Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства - базовых документов для профессиональной деятельности в области внутреннего контроля и аудита - выводит специалистов отдела на более высокий уровень работы, способствующий совершенствованию всех процессов внутри управления.
Разумеется, что все структурные подразделения УФК по Приморскому краю с полной ответственностью реализуют возложенные на них полномочия и функции. Вместе с тем коллектив отдела внутреннего контроля и аудита понимает важность и ответственность миссии, которую он выполняет. Это экспертная и критическая оценки работы своих коллег, которые подтверждают законность проводимых казначейством операций, а в совместной деятельности «внутренних ревизоров» и других подразделений обеспечивают сохранность государственных средств, если хотите, государственной казны.
Важным моментом в осуществлении контрольной деятельности является её открытость, как сейчас принято говорить, прозрачность. И здесь сотрудниками отдела внутреннего контроля и аудита широко используются возможности сети Интернет. Посетители официального сайта Управления Федерального казначейства по Приморскому краю могут не только познакомиться с нормативными правовыми документами, регламентирующими внутренний контроль и внутренний аудит в органах Федерального казначейства Приморского края, но и увидеть планы, графики проведения контрольных мероприятий, а также их результаты.
Деятельность органов Федерального казначейства является частью единого механизма государственного управления финансами. Обеспечение качественной, а главное эффективной работы всех его звеньев сегодня - первоочередная цель контрольно-аудиторского подразделения УФК по Приморскому краю, достижению которой способствуют профессионализм, взвешенный подход и неравнодушие к своему делу специалистов отдела внутреннего контроля и аудита.
Виктория ШУПТА, начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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