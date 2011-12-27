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Итоги года: В 2011 году банковский сектор Приморья лишился Востокбизнесбанка
Кредитную организацию, до октября 2010 года являвшуюся «дочкой» ТрансКредитБанка, а затем перешедшую под контроль пяти ООО, подозревали в использовании так называемой «уринской» схемы (схема вывода активов из банков через использование фиктивных ценных бумаг, практиковавшаяся предпринимателем Матвеем УРИНЫМ).
Ситуация вокруг Востокбизнесбанка развивалась по тому же сценарию, что и вокруг других банков «группы Урина». После смены собственников кредитное учреждение начало активно наращивать вклады населения (с ноября 2010 года вклады выросли на 40%), а также приобретать ценные бумаги, в которые раньше банк не инвестировал. Впрочем, с Матвеем Уриным Востокбизнесбанк не был связан, поскольку среди его новых учредителей числились бывшие акционеры Востоккредитбанка, лицензия у которого была отозвана 24 ноября 2010 года.
В начале 2011 года новые акционеры Востокбизнесбанка заявили, что не могут удовлетворить требования клиентов. 1 апреля Востокбизнесбанк сообщил, что распродает активы и имущество для удовлетворения вкладчиков, требования которых, по данным Агент¬ства по страхованию вкладов (АСВ), составляют около 200 млн рублей. Банк задержал выдачу мартовских зарплат и стипендий преподавателям и студентам Дальневосточного федерального университета по своим картам, после чего ГУ ЦБ по Приморскому краю ввело ограничения на ряд операций банка и попросило краевые управления ФСБ и УВД и ГУ ЦБ проверить законность действий банка. 14 апреля Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Востокбизнесбанк».
По данным на 14 апреля 2011 года, активы Востокбизнесбанка составили 54,8 млн рублей, обязательства - 280,307 млн рублей. Таким образом, сумма обязательств Востокбизнесбанка более чем в пять раз превышала реальную стоимость его активов.
26 мая Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление Главного управления Центробанка РФ по Приморскому краю о признании Востокбизнесбанка банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим было утверждено АСВ. Не согласившись с решением суда, АСВ обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просила изменить решение в части срока конкурсного производства - принять новый судебный акт, устанавливающий открытие конкурсного производства сроком на один год. Пятый арбитражный апелляционный суд жалобу удовлетворил.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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