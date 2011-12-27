www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Итоги
Распечатать

Итоги года: В 2011 году банковский сектор Приморья лишился Востокбизнесбанка

27 Декабря 2011, 17:08 | Приморье

Кредитную организацию, до октября 2010 года являвшуюся «дочкой» ТрансКредитБанка, а затем перешедшую под контроль пяти ООО, подозревали в использовании так называемой «уринской» схемы (схема вывода активов из банков через использование фиктивных ценных бумаг, практиковавшаяся предпринимателем Матвеем УРИНЫМ).

Ситуация вокруг Востокбизнесбанка развивалась по тому же сценарию, что и вокруг других банков «группы Урина». После смены собственников кредитное учреждение начало активно наращивать вклады населения (с ноября 2010 года вклады выросли на 40%), а также приобретать ценные бумаги, в которые раньше банк не инвестировал. Впрочем, с Матвеем Уриным Востокбизнесбанк не был связан, поскольку среди его новых учредителей числились бывшие акционеры Востоккредитбанка, лицензия у которого была отозвана 24 ноября 2010 года.

В начале 2011 года новые акционеры Востокбизнесбанка заявили, что не могут удовлетворить требования клиентов. 1 апреля Востокбизнесбанк сообщил, что распродает активы и имущество для удовлетворения вкладчиков, требования которых, по данным Агент¬ства по страхованию вкладов (АСВ), составляют около 200 млн рублей. Банк задержал выдачу мартовских зарплат и стипендий преподавателям и студентам Дальневосточного федерального университета по своим картам, после чего ГУ ЦБ по Приморскому краю ввело ограничения на ряд операций банка и попросило краевые управления ФСБ и УВД и ГУ ЦБ проверить законность действий банка. 14 апреля Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Востокбизнесбанк».

По данным на 14 апреля 2011 года, активы Востокбизнесбанка составили 54,8 млн рублей, обязательства - 280,307 млн рублей. Таким образом, сумма обязательств Востокбизнесбанка более чем в пять раз превышала реальную стоимость его активов.

26 мая Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление Главного управления Центробанка РФ по Приморскому краю о признании Востокбизнесбанка банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим было утверждено АСВ. Не согласившись с решением суда, АСВ обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просила изменить решение в части срока конкурсного производства - принять новый судебный акт, устанавливающий открытие конкурсного производства сроком на один год. Пятый арбитражный апелляционный суд жалобу удовлетворил.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru