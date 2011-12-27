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«Защита-Находка» недобрала доходов из-за квотирования бланков полисов
На страховом рынке уходящий год стал знаковым для компаний, работающих с ОСАГО. Российские страховщики ОСАГО за 11 месяцев 2011 года увеличили сборы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% - до 93,47 млрд рублей. В то же время размер выплат по ним составил 50,37 млрд рублей (рост на 4,9% к январю-ноябрю 2010 года). Такие данные содержатся в исследовании «Росгосстраха».
Среди тенденций на рынке ОСАГО, проявившихся в ноябре, надо отметить рекордный уровень продаж страховых полисов: страховщики заключили 3,2 млн договоров, это больше, чем когда бы то ни было в ноябре за прошедшие годы. Рост числа проданных полисов составил 6,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Размер средней выплаты по страховым случаям в ноябре вырос по сравнению с октябрьским значением и достиг 23,6 тыс. рублей. «Однако средняя выплата все равно остается ниже прошлогоднего ноябрьского значения в 24,6 тыс. рублей. Из этого видно, что российские страховщики активно занимаются оптимизацией бизнес-процессов по урегулированию страховых событий, что способствует сокращению средней страховой выплаты», - прокомментировал ситуацию аналитик.
Одним из лидеров в продаже полисов выступила страховая компания «Защита-Находка», возобновившая с начала октября 2011 продажу собственных полисов ОСАГО.
«Защита-Находка», слухи о возможном банкротстве которой появляются с завидной регулярностью, похоже, сумела справиться с непростым периодом в III квартале 2011 года, когда страховщик был вынужден прекратить продажу собственных полисов из-за полностью выбранной квоты и стал реализовывать полисы компаний-партнеров. По сведениям «ЗР», из-за отсутствия полисов «Защита-Находка» недобрала около 50 млн рублей доходов. Кстати, за III квартал страховые выплаты компании составили порядка 85,7 млн рублей
Как отмечают в «Защите-Находка», в период ограничения выдачи бланков в III квартале, компания провела работу по оценке эффективности каналов продаж, итогом которой стал отказ от работы с нерентабельными каналами.
Пережив III квартал, «Защита-Находка» столкнулась с прямо противоположной проблемой - избытком полисов. Российский союз автостраховщиков (РСА) на IV квартал 2011 года рассчитал квоты на выдачу бланков по принятой ранее методике. В соответствии с этим «Защита-Находка» в конце года получила квоту на бланки ОСАГО в количестве, даже превышающем прежний уровень. Похоже, именно в связи с этим продажники «Защиты-Находка» активизировали работу с клиентами, предлагая им перезаключить договоры ОСАГО заранее. «Если срок действия Вашего полиса ОСАГО истекает в январе-феврале 2012 года во избежание лишних сложностей Вы можете заключить новый договор ОСАГО досрочно в декабре 2011 года», - призывает компания. И это притом что впереди на автомобильном рынке маячит «час икс» для техосмотра.
Имея в Приморском крае долю рынка по ОСАГО в размере 24,5% (по данным за 2010 год), в настоящее время «Защита-Находка» пытается диверсифицировать бизнес, сфокусировав внимание на развитии добровольных видов страхования как для массовых рынков, так и для корпоративного сектора.
«В планах компании на ближайшее время разработка программ страхования от несчастного случая со страховыми суммами на несколько сотен тысяч долларов, для этого в настоящее время проводятся переговоры с перестраховочными компаниями, в том числе и зарубежными. Также в разработке находится группа новых продуктов по страхованию гражданской ответственности», - говорится в обращении страховщика к клиентам.
В непростой ситуации для «Защиты-Находка» все решает позиция акционеров. Ранее они уже помогли «дочке», внеся за нее РСА 20 млн рублей гарантийного депозита, потребовавшегося для участия в клиринговой системе расчетов по прямому урегулированию в ОСАГО. Теперь, похоже, пришло время возвращать долги. В конце ноября основной офис «Защиты-Находка» перебрался с ул. Авроровской на проспект «Красного Знамени».
Досье "ЗР"
Уставный капитал ОСАО «Защита-Находка» составляет 141 млн рублей, что соответствует требованиям по капиталу, вступающим в силу с января 2012 года. ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП) принадлежат 44,77% акций, председателю совета директоров и совладельцу ПМП Александру КИРИЛИЧЕВУ - 1,84%, зарегистрированной на Кипре «Марода Холдингз Лимитед» - 24,65%.
Александр Кириличев, встречаясь с корреспондентом «ЗР», неоднократно подчеркивал, что не намерен продавать ни страховую компанию, ни ПРИСКО Капитал Банк, притом что предложений о покупке страховщика и банка предостаточно.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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