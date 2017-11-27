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Приморцы не торопятся получать компенсацию за аварии
В компании РОСГОССТРАХ зафиксировали лишь 13 заявлений от автолюбителей на возмещение ущерба после снегопада 17-18 ноября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Региональный центр урегулирования убытков филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае продолжает принимать заявления от граждан, автомобили которых были повреждены в многочисленных ДТП, спровоцированных гололедом и метелью в конце минувшей недели. 17 и 18 ноября значительная часть Приморья оказалась в активной зоне циклона — на край обрушился сильный ветер, а затем начались обильные снегопады. На дорогах сразу образовались снежные заносы и полосы обледенения, что неизбежно привело к скачкообразному росту количества ДТП. По сообщению РОССГОССТРАХА, с учетом непростой погодной ситуации уже в понедельник 20 ноября все подразделения Приморского филиала, занимающиеся урегулированием убытков, были переведены на особый режим работы. В частности, весь личный состав РЦУУ во Владивостоке был готов к наплыву клиентов.
«Но в первый день к нам поступило всего 13 заявлений по ДТП, случившимся 17 ноября, причем, большая часть — по Европротоколу, — рассказал начальник РЦУУ Алексей МАНАНКО. — Видимо, это было связано с тем, что из-за большого количества аварий с участием более чем двух автомобилей еще не все успели получить документы о ДТП в ГИБДД. Во вторник поток был более оживленный, и клиенты обращались с документами компетентных органов. А основной наплыв пострадавших автомобилистов пришелся на среду, четверг и пятницу. Но мы были к этому готовы и сохранили темп обслуживания».
В течение всей недели во Владивосток активно проводились выездные осмотры автомобилей, которые были сильно повреждены в ДТП и утратили способность к самостоятельному передвижению. Благодаря слаженной работе сотрудников РЦУУ во Владивостоке даже в моменты пиковой нагрузки в среднем для того, чтобы пройти осмотр и подать документы в порядке живой очереди, клиентам требовалось не более 1 часа, подчеркивает Алексей Мананко.
Пострадавшим от ухудшения погодных условий 17-18 ноября 2017 г. необходимо обращаться в Единый контакт-центр компании РОСГОССТРАХ по телефонам: 0530 (для абонентов сети Билайн, Мегафон и МТС звонок бесплатный) или 8-800-200-99-77.
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