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Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которая развернула свою деятельность и в Приморье
Деловая газета "Золотой Рог" публикует официальный комментарий директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха:
"Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды.
Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан.
Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру".
Эта группа действует и в нашем регионе, о чем Дальневосточное ГУ Банка России сообщало ранее. Компания CashBery устраивает так называемые обучающие семинары по всей стране, в том числе и во Владивостоке.
По закону организация не имеет права заниматься привлечением денег граждан. Дальневосточное главное управление Банка России предупреждает людей об опасности.
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