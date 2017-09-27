Приморцы торопятся в банки

Вкладчики хотят получить более высокие проценты по вкладам, ожидая дальнейшего снижения ставок

Эксперты рынка ожидают новой ключевой ставки от ЦБ, а значит, закономерного падения доходности сберегательных программ для частных клиентов. При этом на приморском рынке вкладов до сих пор можно найти программы хранения средств под 8,25%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Статистика подтверждает, объемы частных вкладов в банках растут, несмотря на всевозможные санации и финансовые оздоровления и всевозможные инсайды. На 1 августа 2017 года оттока вложений частных лиц не зафиксировано. Объем вкладов приморцев с начала года вырос на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11% и составил 247,971 мрд рублей (по данным данным www.cbr.ru).

Руководитель департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Елена АРТЫШЕВА замечает, что, несмотря на продолжающееся падение доходности, рост объемов и количества депозитов увеличивается, связано это с тем, что частные клиенты предпочитают стабильный доход и гарантированную сохранность денежных средств.

Начальник управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка Андрей ПЫЖОВ также не наблюдает оттока вкладчиков и констатирует консервативное поведение крупных вкладчиков.

«Группа ВТБ наблюдает устойчивый спрос на сберегательные продукты со стороны клиентов. За первое полугодие 2017 года портфель депозитов физических лиц розничного бизнеса ВТБ (банков ВТБ и ВТБ24) вырос более чем на 30 млрд рублей и превысил 1,7 трлн рублей, что значительно лучше динамики прошлого года. Розничные клиенты предпочитают вклады без опций (без пополнения и частичных снятий), но с максимальной ставкой. Самый популярный срок – один год», - анализирует потребности вкладчиков управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

Крупным клиентам, как правило, банки формируют специальные предложения по размещению денежных средств. «Помимо классических депозитов, мы предлагаем альтернативные инструменты накоплений, к которым интерес клиентов возрастает с каждым днем, к ним относятся специальные программы доверительного управления, а также уже известные вкладчикам направления «Инвестиционного страхования жизни» и «Накопительного страхования жизни», - рассказывает заместитель управляющего филиалом «Дальневосточный» по розничной сети банка «Открытие» Максим ЛИТВИНОВ.

По словам директора Приморского территориального офиса Росбанка Елены АНДЖАПАРИДЗЕ, вклады остаются наиболее востребованным инструментом вложений для населения, несмотря на значительное снижение ставок за последние полтора года. «На падающем рынке ставок мы рекомендуем клиентам переориентироваться на более длинные сроки размещений для фиксирования процентной ставки. Одновременно пользуются спросом консервативные инвестиционные продукты, с дополнительными элементами защиты и также ориентированные на долгосрочные вложения, такие как инвестиционное страхование жизни», - отмечает руководитель территориального офиса.

Судя по тенденции снижения ставок, которую задает мегарегулятор, предложениями коммерческих банков под 6-7% с учетом возможного пополнения и вполне реальной первоначальной суммой вклада от 3 тыс. рублей, надо незамедлительного пользоваться. Банки запустили и сезонные вклады, доходность которых на уровне 10% годовых.

Александр Вялков уточняет, что в настоящее время значение ставок по депозитам, главным образом, зависит от решений ЦБ РФ в части ключевой ставки. На прошлом заседании регулятор снизил ставку, вполне возможно и уменьшение ставок по депозитам в целом на рынке.

В Дальневосточном филиале банка «Открытие» согласны с подобной позицией: «Вслед за принятием Банком России решения о снижения ключевой ставки до 8,5% годовых следует ожидать реакции банковского сектора по корректировке своих вкладных линеек и уменьшению процентных ставок по вновь размещаемым вкладам».

Андрей Пыжов предполагает, что снижение ключевой ставки до 8,5 % повлечет за собой дальнейшее снижение ставок по депозитам до 7–7,2% годовых.

Полную таблицу вкладов и депозитов в банках, действующих на территории Приморского края, смотрите в свежем номере газеты "Золотой Рог".