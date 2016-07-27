Доступная ипотека: все еще миф или уже реальность?



Второй год в нашей стране действует утвержденная правительством программа субсидирования процентной ставки по ипотеке. Какое ее основное преимущество для населения? Ответ прост: по всей стране можно купить квартиру в новостройке на хороших условиях. Самое время подвести промежуточный итог, разобраться, основываясь на позитивном опыте Газпромбанка, чем эта программа так хороша и каковы ее дальнейшие перспективы.

Почему же эта программа так востребована среди населения? Прежде всего, она дает возможность приобрести в ипотеку недвижимость на первичном рынке по сниженной процентной ставке - в районе 12% годовых. Более того, процентные ставки, предлагаемые Газпромбанком в рамках программы государственного субсидирования, являются одними из самых лучших на рынке, находясь в диапазоне от 11,35% до 11,75%.

Первоначальный взнос должен будет составить не менее 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита - не более 3 млн рублей для всех регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Снижение процентных ставок банкам - участникам программы, одним из которых, разумеется, является и Газпромбанк, компенсирует государство. В 2015 году компенсировали 3,5%, в этом году сумма компенсации снижена до 2,5%, поэтому ставки для клиентов немного поднялись, хотя все равно остаются очень интересными. Основное отличие от других ипотечных продуктов: недвижимость на вторичном рынке в программе не участвует, так как в первую очередь программа призвана поддержать наш строительный комплекс.

Стратегически программа государственного субсидирования ипотечной ставки уже оказала существенную поддержку всему строительному комплексу страны и связанным с ним смежным отраслям в условиях довольно непростой экономической ситуации, сказавшейся на всех отраслях, в том числе и строительной. Программа же стала локомотивом ипотечного рынка и оказалась весьма востребованной населением, поддержав продажи недвижимости девелоперами и выдачи ипотечных кредитов банками. Важно отметить, что в данном случае речь идет именно об «умной» модели поддержки отрасли: россияне получают возможность приобрести собственное жилье на более выгодных условиях, при одновременном стимулировании рынка жилищного строительства и помощи застройщикам в завершении уже начатых проектов.

Чем дольше программа действует, тем более очевидной становится ее популярность среди заемщиков. Вот сухие цифры: в 2015 году выдачи кредитов по программе составили более 30% от совокупного объема выданных Газпромбанком ипотечных кредитов, как в количественном, так и в стоимостном выражении. Уже в январе - апреле 2016 года таких клиентов было около 40%. Мы ожидаем, что их число будет увеличиваться, ведь все это позволяет заемщикам экономить десятки, а зачастую и сотни тысяч рублей. Безусловно также и то, что продление программы до конца 2016 года дополнительно поддержит строительный комплекс и позволит еще большему числу россиян приобретать собственное жилье на выгодных условиях. Что может быть лучше?

Именно поэтому мы уделяем этому виду кредитования столько внимания и готовы идти навстречу клиентам по целому ряду пунктов. Например, мы не увеличиваем ставку при отсутствии обязательного страхования жизни и здоровья заемщика. Это позволяет нашим клиентам существенно экономить и самостоятельно принимать решение о целесообразности страхования. Мы также предлагаем этот продукт во всех 66 регионах нашего присутствия и стараемся максимально облегчить заемщику процесс приобретения недвижимости: одобрение кредита наш клиент может получить в «домашнем» регионе, дистанционно выбрать объект, а приехать в другой регион только на сделку! Разумеется, необходим минимальный пакет документов для получения решения и возможность предоставлять справку по форме банка без повышения процентной ставки. Наконец, мы реализуем программу «Военная ипотека с госсубсидированием», ставка по которой сейчас составляет 11%. Это отдельная серьезная программа, позволяющая военнослужащим приобретать недвижимость по льготной ставке, в кратчайшие сроки и с минимальным пакетом документов.

Как видите, речь идет не столько о том, что мы добились успеха по этому направлению. Описанное выше в совокупности представляет собой большой шаг в сторону повышения доступности ипотеки, что является мощным двигателем жилищного строительства, развитие которого может стать одним из важных факторов роста экономики России.

«Газпромбанк» (Акционерное общество).

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Валерий СЕРЕГИН, Первый Вице-Президент Газпромбанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.