Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать

Ценовые условия банковского ипотечного кредитования существенно смягчаются

В условиях ежегодного снижения ключевой ставки ЦБ, банки разрабатывают и предлагают все более удобные и выгодные программы кредитования, в связи с чем ипотека набирает популярность. В тонкостях рынка ипотечного кредитования текущего периода разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Начиная с 2015 года работа банковского сектора начала стабилизироваться. Три года назад по ипотеке приобретали 25% жилья, в 2016 - 40%. На сегодняшний день объем выданных кредитов в Приморском крае практически сравнялся с 2014 годом - более 55% квартир покупается в ипотеку.

На недавнем заседании по вопросам денежно-кредитной политики Совета директоров Банка России было принято решение оставить ключевую ставку неизменной – 7,25%. В Центробанке отмечают, что, благодаря постепенному снижению ключевой ставки ЦБ, ценовые условия банковского ипотечного кредитования существенно смягчаются.

Спрос не может не радовать

Начальник Департамента розничного кредитования и КМСБ ПАО «Дальневосточный банк» Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ отмечает, что ситуация с ростом или падением выдач ипотеки менялась как в сторону снижения, так и в сторону значительного роста по сравнению с предыдущим годом. Например, начиная с 2010 года, лидирующим по количеству покупателей, приобретающих жилье в ипотеку, стал 2017 год , превысив показатели 2016 года более чем на 200%.

Управляющий региональным операционным офисом «Владивостокский» Банка ВТБ Александр Вялков рассказал, что за пять месяцев 2018 года один из крупнейших банков страны увеличил выдачу ипотеки на треть, по сравнению с январем-маем 2017 года. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 июня составил 1,16 трлн рублей. В мае 2018 года объем выданных ипотечных кредитов ВТБ составил около 50 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат мая прошлого года.

Заместитель директора Приморского филиала «Россельхозбанка» Алексей АНДРОНОВ также отмечает значительную динамику роста кредитования и связывает это с улучшением условий ипотечных продуктов. Ипотечный портфель Приморского филиала Россельхозбанка превысил 2,1 млрд рублей.

Начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК пояснил, что по рынку прогнозируется рост в 40%. Примсоцбанк же планирует увеличить выдачу в 2 раза.

Руководитель Ипотечного центра банка «Приморье» Виктория ПОДОБА рассказала, что, несмотря на то, что ипотечное направление в банке только начинает набирать обороты, уже по итогам мая спрос на ипотечные кредиты существенно вырос по сравнению с активностью в январе 2018 года.

«Хватают все, что предлагают»

Бум ипотечного кредитования коснулся всего жилого сектора. Так, если говорить о первичном рынке жилья на территории Дальнего Востока - размер процентных ставок здесь ниже классических ипотечных программ. Илья Ткачук отметил, что «скидка для дальневосточников» действует только по программам ДОМ.РФ (бывшее АИЖК), которые в течении многих лет реализуются во всех отделениях Примсоцбанка.

Однако, часто выбор заемщиков в Приморском крае направлен на приобретение квартир и на вторичном рынке.

Также наблюдается увеличивающийся спрос населения на ипотеку на цели приобретения и строительства индивидуальных жилых домов.

«По итогам прошедших 6 месяцев 2018 года можно сделать вывод, что наиболее востребованным остается жилье на первичном и вторичном рынке (80% от общего объема портфеля ипотечных кредитов), при этом преобладает старый фонд жилья и квартиры площадью от 40 кв.м. На втором месте - долевое строительство жилья, так называемый новострой (более 14% от портфеля). Спрос на загородные дома не превышает 7% из-за достаточно высокой цены этого сегмента жилой недвижимости», - подчеркивает Вячеслав Тогобицкий.

Наибольшей популярностью у клиентов банка «Приморье» пользуются квартиры на вторичном рынке, площадью от 40 кв.м. Также нередко проявляется интерес клиентов к квартирам в сданных новостройках, которые продают физические лица.

Александр Вялков отметил, что половина кредитов в ВТБ оформлена на квартиры в новых домах. Наиболее популярной у клиентов банка остается программа «Больше метров - меньше ставка». В рамках данного предложения кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% для квартир площадью от 65 кв.м.

Илья Ткачук отметил, что из специальных программ и акций Примсоцбанк предлагает льготные условия кредитования в рамках программы «Социальная ипотека с государственной поддержкой под 6% годовых», «Военная ипотека», «Ипотека для Молодых семей».

«Для потенциальных заемщиков эксперты подбирают наиболее выгодные и удобные условия кредитования. Россельхозбанк предлагает несколько программ кредитования: «Военная ипотека», «Ипотека по двум документам», «Молодая семья», программы с использованием материнского капитала. Для «зарплатных» клиентов и работников бюджетных организаций действуют особые условия», - отметил Алексей Андронов.

Банк «Приморье» предлагает приобрести в ипотеку как отдельную квартиру, так и комнату, гараж или машиноместо, а также загородную недвижимость. Кроме того, у клиентов банка есть возможности кредитоваться по уникальной программе «Ипотека для моряков», а также приобрести недвижимость без первоначального взноса в рамках ипотечной программы «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры».

«ПАО «Дальневосточный банк», наряду со стандартными ипотечными программами, предлагает кредиты на покупку квартиры или апартаментов вместе с машино-местом в домах, оборудованных паркингом на первичном/вторичном рынке жилья на выгодных условиях – от 9,1% годовых, кредиты для участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края», а также кредиты на покупку недвижимости, находящейся в залоге у Банка. Линейка ипотечных продуктов Банка пополнилась программой «Семейная ипотека» с государственной поддержкой под 6% годовых. С помощью этой программы, семьи, в которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 появится второй или третий ребенок, могут приобрести готовую квартиру от застройщика или жилье на этапе строительства, а также рефинансировать действующий кредит, выданный на те же цели», - говорит Вячеслав Тогобицкий.

Ниже есть куда

По состоянию на 1 мая 2018 года, согласно статистике ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию в Приморском крае снизилась на 0,82 п.п. по сравнению с 2017 годом, и составляет 9,71%. На фоне снижения средневзвешенной ставки наблюдается смягчение условий кредитования и в самих банковских организациях.

Илья Ткачук пояснил, что в 2018 году средняя рыночная ставка по ипотеке снизилась с 9.97% до 9.5% на текущий момент. Таким образом, за прошедшие полтора года ставка снизилась более чем на 2 п.п.

- Без дополнительных акций и условий минимальная ставка на первичном рынке составляет 8,5%. А если использовать различные опции, то можно снизить ставку и до 5,5%, - отметил Ткачук.

В Дальневосточном банке за период 2017-2018 года средняя ставка по ипотеке снизилась до уровня 10,68% годовых.

Напомним, в ближайшее время на территории Приморского края приморцы смогут кредитоваться по программе «Доступная ипотека», которая разработана «Корпорацией развития жилищного строительства». Планируется, что льготная ипотека позволит решить проблему нехватки педагогов и медицинских работников в городах и районах края, а также обеспечить приток новых кадров в отдаленные территории. В корпорации отметили, что, благодаря снижению процентных ставок приморцам, работающим в бюджетной сфере, ипотечный займ будет доступен от 5,5%.

Безусловно, снижение ставок, удешевление и гибкие программы ипотечных кредитов сделали их более востребованными для населения.

Вячеслав Тогобицкий уверен, что ипотечное кредитование является наиболее востребованным решением жилищной проблемы.

«По результатам выдач за 2017 и 6 месяцев 2018 года очевидна тенденция роста выдач ипотечных кредитов, что обусловлено снижением процентных ставок, первоначального взноса за счет собственных средств, возможностью использования материнского капитала, как в качестве первоначального взноса, так и для погашения кредита, и, конечно, разнообразием предлагаемых ипотечных программ для различных категорий граждан», - говорит представитель Дальневосточного банка.