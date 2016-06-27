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"День открытых дверей" в налоговой
30 июня налоговые инспекции Приморья приглашают жителей края на День открытых дверей.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги и в какие сроки, а также какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Данное мероприятие пройдет во всех 16 налоговых инспекциях края и территориально - обособленных рабочих местах (ТОРМ)30 июня 2016 года с 09.00 до 20.00.
Как пояснила начальник отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА, в День открытых дверей все желающие получат от налоговых органов информацию о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода за 2015 год и необходимости уплаты налога на доходы с физических лиц по сроку 15 июля текущего года. Также физические лица смогут заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, при наличии необходимых сведений и документов.
Налогоплательщики смогут получить доступ к онлайн-сервису налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В рамках проведения Дня открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, расскажут о правах налогоплательщиков.
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