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В Приморском крае "Автоплатеж ЖКХ" перешагнул 100-тысячную отметку

27 Июня 2016, 11:47 | Приморье

С начала 2016 года клиенты Сбербанка в Приморье ежемесячно совершают около 100 тысяч автоплатежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За год популярность сервиса «Автоплатеж ЖКХ» среди жителей края выросла вдвое. Теперь каждый седьмой платеж за коммунальные услуги клиенты Сбербанка отправляют с помощью этого современного сервиса, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

«В Приморье подключить сервис «Автоплатеж ЖКХ» можно на услуги более 600 предприятий и организаций коммунальной сферы по всему краю, - отмечает Светлана Калинина, начальник отдела платежных сервисов Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Значительная их часть – около 400 организаций – ежемесячно представляют данные о начислениях за услуги ЖКХ. Таким образом, сумма Автоплатежа по их услугам всегда в точности совпадает с начислениями в бумажной квитанции потребителя».  

Сервис «Автоплатеж ЖКХ» появился в Сбербанке в 2014 году. Его главное преимущество в том, что банк сам будет напоминать об оплате услуг и отправлять платеж. Подключить сервис нужно будет только один раз в любом терминале Сбербанка или в системе «Сбербанк Онлайн». За день до оплаты клиенты получают СМС-сообщение от банка с информацией о сумме начисленного платежа. Если пользователь захочет отложить операцию, то платеж всегда можно отменить и оплатить услуги ЖКХ другим удобным способом. Всем клиентам Сбербанка сервис предоставляется бесплатно. Кстати, аналогичным образом можно оплачивать не только коммунальные услуги, но также сотовую и стационарную телефонную связь, интернет, кабельное телевидение, услуги детских садов и даже штрафы ГИБДД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  автоплатеж 



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