Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае "Автоплатеж ЖКХ" перешагнул 100-тысячную отметку
С начала 2016 года клиенты Сбербанка в Приморье ежемесячно совершают около 100 тысяч автоплатежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За год популярность сервиса «Автоплатеж ЖКХ» среди жителей края выросла вдвое. Теперь каждый седьмой платеж за коммунальные услуги клиенты Сбербанка отправляют с помощью этого современного сервиса, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.
«В Приморье подключить сервис «Автоплатеж ЖКХ» можно на услуги более 600 предприятий и организаций коммунальной сферы по всему краю, - отмечает Светлана Калинина, начальник отдела платежных сервисов Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Значительная их часть – около 400 организаций – ежемесячно представляют данные о начислениях за услуги ЖКХ. Таким образом, сумма Автоплатежа по их услугам всегда в точности совпадает с начислениями в бумажной квитанции потребителя».
Сервис «Автоплатеж ЖКХ» появился в Сбербанке в 2014 году. Его главное преимущество в том, что банк сам будет напоминать об оплате услуг и отправлять платеж. Подключить сервис нужно будет только один раз в любом терминале Сбербанка или в системе «Сбербанк Онлайн». За день до оплаты клиенты получают СМС-сообщение от банка с информацией о сумме начисленного платежа. Если пользователь захочет отложить операцию, то платеж всегда можно отменить и оплатить услуги ЖКХ другим удобным способом. Всем клиентам Сбербанка сервис предоставляется бесплатно. Кстати, аналогичным образом можно оплачивать не только коммунальные услуги, но также сотовую и стационарную телефонную связь, интернет, кабельное телевидение, услуги детских садов и даже штрафы ГИБДД.
Новости тематики
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Новости раздела
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса