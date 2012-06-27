Рост ставок по вкладам продолжится. Но не сейчас

Очередные максимумы по росту процентов на банковских депозитах для частных лиц достигнуты. Приморские специалисты от банковского сектора считают, что рынок возьмет передышку до конца лета. Фаворитами повышения вновь оказались региональные банки, которые одновременно постарались учесть все пожелания Банка России и не заходили слишком далеко. «Федералы» также держатся в тренде, но более сдержанно. Диапазон взлета ставок на различные сроки и различные суммы за последние полгода варьировался в пределах 0,3-1%.

Заместитель председателя правления Роял Кредит Банка Елена ИШМУРАТОВА считает, что кредитные организации начинают повышать ставки, как только на финансовых рынках начинаются проблемы с ликвидностью. Многое зависит от регулятора, но, безусловно, опыт прошлых лет показал - успешно развиваются только те банки, которые не занимаются демпингом на рынках финансовых услуг, а развиваются взвешенно и динамично.

Зарплата+вклад

В ходе опроса, который провел «ЗР», критерии, выбираемые высокодоходными группами населения, несколько отличаются от критериев мелких и средних вкладчиков. Интересно, что обеспеченные клиенты чаще остальных групп вкладчиков называют среди самых важных факторов «величину процентной ставки». При этом при оценке банка, в котором у них уже открыт вклад, большинство вкладчиков данной категории отмечали, что их банк в итоге соответствует не только критерию доходности, но и надежности. Кроме того, 87% потребителей выбирают для вклада тот банк, где у него открыта зарплатная карточка: такой банк они подсознательно считают надежным и стабильным. Соответственно, в лидерах здесь те банки, на обслуживании у которых сосредоточено большинство зарплатных проектов края - Сбербанк, банк «Приморье», немного реже этот фактор указывали вкладчики Дальневосточного банка, Примсоцбанка.

Например, говоря о надежности кредитной организации, клиенты Банка «Приморье» оперируют такими понятиями как «репутация» и «известность», «наличие среди вкладчиков банка людей, которым я доверяю». Гораздо чаще представители высокодоходной аудитории говорят о том, что для них важны «рекомендации родственников или друзей», (этот критерий практически не называют клиенты с более низким уровнем дохода, для них важнее такие понятия, как «крупный банк», «банк-член АСВ»). Интересно, что представители этой группы существенно чаще «консервативных» вкладчиков отмечают высокую важность уровня сервиса.

Еще один критерий, который имеет неожиданно высокое значение для всех категорий вкладчиков (в несколько большей степени для тех, кто ориентирован на доходность) - удобное расположение отделения банка, территориальная близость к дому или работе. Данный фактор традиционно отмечают не менее 25-30% вкладчиков.

У респондентов сегодняшний экономический этап развития России ассоциируется с «кризисом» и «нестабильностью», и сегодня вкладчики ориентируются на возможность получить деньги со вклада с минимальными потерями для процентной составляющей. Косвенно актуальность этого признака подтверждает и тот факт, что в настоящее время в Банке «Приморье» на втором месте по популярности находится вклад «Удобный» (8,2% годовых), позволяющий снимать деньги со вклада в любое время при условии сохранения неснижаемого остатка.

Заместитель управляющего филиалом «Дальневосточный» Банка Интеза Александр КУЛЕВ подтверждает подобное мнение, уточняя факт о том, что депозит - одним из самых «безрисковых» инструментов для сбережений средств частных клиентов и получения гарантированного дохода, что в данный момент особенно актуально на фоне нестабильного рынка ценных бумаг и высокой волатильности. Что касается тенденций в предпочтениях клиентов Банка Интеза по сроку вклада и валюте депозита, то здесь каких-либо кардинальных изменений, по мнению Александра Кулева, не наблюдается, по-прежнему преобладает доля рублевых вкладов со средним сроком 181-365 дней.

Пополнение в тренде

По словам пресс-секретаря ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу Анны ЛЕТЯГИНОЙ, тенденция к росту процентных ставок проявилась еще в начале осени 2011 года. «Особой популярностью в нашем банке в последнее время пользовались краткосрочные и среднесрочные вклады под высокий процент. Они содержат оптимальный баланс условий - от размера процентной ставки до параметров пополнения и возвратности. Наиболее востребованными оказались вклады на 3-6 месяцев. Если рынок находится в движении, всегда наблюдается рост интереса участников к более коротким ресурсам. Применительно к ситуации за последние полгода, рынок выжидал разрешения вопроса с дефицитом банковской ликвидности», - дополняет Анна Летягина.

В марте ВТБ24 увеличил ставки, открываемые через дистанционные каналы обслуживания. Кстати, дистанционные вклады особенно динамично развиваются и сейчас являются одними из самых востребованных. Для вкладов «ВТБ24-Доходный-Телебанк» и «ВТБ24-Доходный-Банкомат» в рублях установили специальное предложение по ставке 8,4% годовых на срок 181 день вне зависимости от суммы первоначального взноса. Повышение ставок в рублях также коснулось вкладов «ВТБ24-Доходный-Банкомат» и «ВТБ24-Доходный-Телебанк» на срок 91 день.

В свою очередь в Роял Кредит Банке лидером продаж на протяжении 5 лет является депозит для частных лиц Роял-Прогресс - отзывный вклад, сроком на 5 лет, с высокой ставкой и гибкими условиями.

Повышение процентных ставок по вкладам Банка «Приморье», которое произошло в начале июня, также укрепило его позиции в тройке лидеров регионального рынка. Среди краткосрочных пополняемых вкладов (от 30 до 90 дней), которые действительно сегодня особенно популярны, одноименный вклад Банка «Приморье» предлагает заманчивый процент, равный 7,4%. В данном случае не менее популярен вклад «Копилка» под 9,1%, который возможно пополнять через банкомат. Пополняемый депозит «Мультивалютный», рассчитанный на срок от 6 месяцев до целого года, предусматривает неограниченное количество конвертаций в рамках вклада, используя рубли, доллары, евро, японские иены, даже фунты стерлингов и швейцарские франки.

Рост остановлен?

Вполне возможно, что рост ставок будет приостановлен, а, значит, стоит определяться. Быть может, именно сегодня наступил тот самый пик. По мнению Александра Кулева, в ближайшее время возможно незначительное увеличение ставок по рублевым депозитам на 0,5 - максимум 1 процентный пункт, что обусловлено некоторой текущей тенденцией роста стоимости ресурсов для финансовых институтов. Но ожидать пиковых ставок уровня конца 2008-2009 годов, когда выплаты по годовому рублевому безотзывному депозиту доходили до 13-15%, не приходится.

По словам Анны Летягиной, тенденция по росту ставок продолжится. Но на рынке такие темпы роста ставок, как были в конце прошлого года и в январе-феврале, вряд ли придется увидеть. Рынок возьмет передышку до конца лета. Тогда, в зависимости от показателей инфляции и состояния других рыночных индикаторов, банки будут корректировать свои стратегии.

Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог".