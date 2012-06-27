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Кредитный портфель Сбербанка по продукту «Доверие» достиг миллиарда
Универсальным кредитом для развития своего бизнеса уже воспользовались более 2000 приморских предпринимателей. 1 млрд рублей достиг кредитный портфель Сбербанка в Приморье по кредиту «Доверие» для малого бизнеса. С момента запуска продукта в декабре 2010 года беззалоговым нецелевым кредитом «Доверие» воспользовались уже свыше 2000 приморских предпринимателей.
Напоминаем, что получить кредит может малый бизнес с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит предоставляется без залога на любые цели и может быть оформлен как на юридическое лицо, так и на собственника бизнеса. Срок кредитования составляет от 6 до 36 месяцев, максимальная сумма кредита – 3 млн руб. Процентная ставка для кредитов на срок до 24 месяцев составляет 19% годовых; в случае, если кредит оформляется на срок от 25 до 36 месяцев, применяется процентная ставка в размере 19,5% годовых. Из обеспечения необходимо оформить поручительство физического лица. Комиссии, в том числе за досрочное погашение кредита, отсутствуют. Срок рассмотрения заявки не превышает 3 дней.
«За два года реализации программы кредитования «Доверие» мы получили множество положительных отзывов от наших клиентов, – рассказывает руководитель Отдела продаж малому бизнесу Управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения №8635 Сбербанка России Наталья КОНДРАТОВА. – Продукт «Доверие» привлекателен своей доступностью и прозрачностью условий как для начинающих предпринимателей, так и для зрелых бизнесменов. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже в июле представим на рынок Приморья наше ноу-хау – кредит «Бизнес-Старт» для развития бизнеса с нуля. Ведь ничего так не радует, как успешные истории развития малого бизнеса со Сбербанком». На правах рекламы.
«Золотой Рог».
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