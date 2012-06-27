Примсоцбанк дарит выпускникам «Молодежную» карту

В Примсоцбанке стартует акция «Молодежная», в рамках которой выпускники школ и вузов могут бесплатно получить банковскую карту Visa Electron, MasterCard Maestro или «Золотая Корона».

Оформление и первый год обслуживания карты будет бесплатным, а второй и последующие — согласно тарифам банка, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Для оформления «Молодежной» карты выпускникам школ и вузов помимо паспорта нужно предъявить аттестат или диплом. Продлится акция с 20 июня по 1 августа 2012 года.

«Золотой Рог».