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Примсоцбанк дарит выпускникам «Молодежную» карту
27 Июня 2012, 12:08 | Приморье
В Примсоцбанке стартует акция «Молодежная», в рамках которой выпускники школ и вузов могут бесплатно получить банковскую карту Visa Electron, MasterCard Maestro или «Золотая Корона».
Оформление и первый год обслуживания карты будет бесплатным, а второй и последующие — согласно тарифам банка, уточнили в пресс-службе кредитной организации.
Для оформления «Молодежной» карты выпускникам школ и вузов помимо паспорта нужно предъявить аттестат или диплом. Продлится акция с 20 июня по 1 августа 2012 года.
«Золотой Рог».
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