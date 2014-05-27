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Надежный партнер в лице Примтеркомбанка
Зарплатные проекты становятся частью корпоративной культуры на современном предприятии. Многие банки реализуют зарплатные проекты по стандартной схеме. Вместе с тем на рынке этой услуги важную роль играет сервисная составляющая, наличие дополнительных опций и возможностей как для организации, так и для ее сотрудников. ООО «Примтеркомбанк» является именно тем банком, который предлагает клиентам и выгодные тарифы по зарплатным проектам, и высококачественный сервис.
Все зарплатные проекты, которые предлагают банки, предназначены в первую очередь для оптимизации и упрощения выплат заработной платы сотрудникам. «При выборе какого-либо банка на обслуживание зарплатного проекта, компания должна рассматривать предложение как комплексное решение по финансированию и быстрой выплате заработной платы сотрудникам при минимальных затратах, ведь, выбирая зарплатный проект, так или иначе, компания выбирает себе партнера, с которым впоследствии будет взаимодействовать и сама фирма, и ее сотрудники. Примтеркомбанк стремится максимально приблизиться к потребностям своих клиентов, создать комфортные условия, не стал исключением и зарплатный проект», - рассказал заместитель начальника департамента по развитию бизнеса ООО «Примтеркомбанк» Дмитрий СЕЛИЩЕВ.
От заключения договора с ООО «Примтеркомбанк» на зарплатное обслуживание предприятие получает целый ряд преимуществ, таких как зачисление заработной платы и других выплат день в день, для этого предприятию просто нужно осуществить банковский перевод и предоставить реестр заработной платы. Это позволяет компании оградить себя от нарушения производственных процессов, приведет к значительному сокращению затрат на оформление ведомостей, организации доставки и хранения наличных денежных средств для последующей выплаты и другой трудоемкой работы. Каждой компании, которая обслуживается в ООО «Примтеркомбанк», выделяется персональный менеджер, который, исходя из потребностей клиента, предлагает необходимое решение, другими словами, к каждому клиенту Примтеркомбанк подходит индивидуально.
«Выгоды от использования нашего зарплатного проекта получает не только сама компания, но и ее сотрудники, - отметил Дмитрий Селищев. - «ООО «Примтеркомбанк» выпускает банковские карты международной платежной системы MasterCard. При помощи зартплатной карты сотрудники компаний могут безналично оплачивать покупки или услуги как на территории Приморского края, России, так и за ее пределами – везде, где принимаются к оплате карты MasterCard. Также в банке действует дисконтная программа, которая позволяет получать скидки при безналичной оплате товаров и услуг. Примтеркомбанк готов рассмотреть возможность установки банкомата на территории компании, что безусловно важно для ее сотрудников.
ООО «Примтеркомбанк» является участником Объединенной расчетной системы (ОРС), которая насчитывает более 25 тыс. банкоматов и более 4 тыс. офисов банков-участников, в которых также можно получить наличные денежные средства без дополнительных комиссий».
Банк идет в ногу со временем: сотрудники компании, получающие зарплату на карту ООО «Примтеркомбанк», могут управлять своим счетом через Интернет при помощи системы «Интернет-Клиент», также расплачиваться за различные услуги (ЖКХ, сотовая связь и т.д.), SMS-сервис позволит контролировать движение по карточному счету. Стоит отметить, что для сотрудников организации, состоящей на зарплатном обслуживании в банке, доступно льготное кредитование. Таким образом, и предприятие, и его сотрудники в лице ООО «Примтеркомбанк» обретают надежного партнера, готового предоставить целый спектр услуг и высококачественный сервис.
ООО «Примтеркомбанк». Лицензия ЦБ РФ №21 от 25.09.12г. Реклама.
Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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