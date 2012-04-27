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Приморцам повысили финансовую грамотность
ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. Прием граждан специалистами выездных клиентских служб ПФР прошел в рамках акции «День финансовой грамотности» для пенсионеров, организованной 26 апреля Сбербанком России, в ходе которой сотрудники Сбербанка помогли участникам мероприятия освоить новые способы управления своими финансами, ведь пенсионный возраст – не повод отказываться от тех возможностей, которые дают современные банковские технологии. Тем более что 30 % всех пенсионеров Приморья выбрали в качестве доставщика пенсий кредитные учреждения, среди которых – Сбербанк России.
Помимо специалистов Сбербанка участников акции встречали и сотрудники выездной клиентской службы ПФР. В течение дня более 250 пенсионеров смогли получить консультации и ответы на вопросы, касающиеся повышения размера пенсии с 1 апреля 2012 года, узнать, как повысится пенсия у работающих пенсионеров с 1 августа с учетом страховых взносов, уплаченных за них работодателями, выяснить другие вопросы по пенсионному обслуживанию граждан.
Такая форма работы по обслуживанию жителей края действует в Приморском Отделении ПФР более 7 лет. Только в прошлом году на приемах у специалистов выездной клиентской службы побывало 12,8 тысяч человек.
Кроме того, в ряде районов края третий год работает мобильная клиентская служба – своеобразный офис ПФР на колесах, отвечающий всем современным требованиям и оснащенный необходимым оборудованием, которое позволяет специалистам ПФР вести полноценный прием граждан. В селах края этот автомобиль ждут, к нему привыкли, ведь только в прошлом году в нем побывало полторы тысячи селян. Здесь можно не только получить консультацию по пенсионному обеспечению, но и подать заявление на назначение пенсии, получение свидетельства обязательного пенсионного страхования (зеленую пластиковую карточку – СНИЛС), получение сертификата на материнский (семейный) капитал, узнать о порядке ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсии и т. д.
«Золотой Рог».
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