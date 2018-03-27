Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"

Администрация Владивостока подвела итоги нескольких электронных аукционов на право оказания услуг по предоставлению коммерческих кредитов на общую сумму в 1 млрд рублей. Согласно данным Единого портала госзакупок, денежные средства под процент, близкий к ключевой ставке Центробанка РФ, столице Приморья предоставит «Сбербанк России».



Предметами контрактов станут три невозобновляемых кредитных линии с лимитом до 200 млн рублей каждая, а также одна кредитная линия с лимитом 400 млн рублей. По трем лотам контракты были заключены 19 марта, по четвертому определен победитель, которым также стал «Сбербанк». Ставка по кредитам, согласно заключенным договорам, варьируется от 7,2725% до 8,8525%, при этом по наиболее крупному кредиту в 400 млн рублей она составляет 7,9525% годовых. Отметим, что во всех случаях процентная ставка для расчета начальной (максимальной) цены контракта была установлена в размере 9,5% годовых.



Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока, заемные средства предполагается использовать для погашения муниципального долга по ранее взятым банковским кредитам, которые брались под более высокие процентные ставки (ключевая ставка ЦБ РФ в 2014-2016 годах превышала 10%).



По условиям заключенных между мэрией и «Сбербанком» соглашений, денежные средства предоставляются без графика по заявлению управления финансов администрации Владивостока с указанием суммы, срока предоставления денежных средств и срока пользования ими. Но при этом общая сумма городских обязательств с учетом выдаваемого транша не должна превысить предельный объем муниципального долга, установленный в бюджете ВГО на текущий финансовый год. Средства должны быть перечислены городу до конца 2018 года. Администрация имеет право досрочно вернуть кредит полностью или частично, а также уплатить проценты за пользование кредитом без предварительного согласования.



Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.