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Детские сады Приморья переходят на "Автоплатеж" от Сбербанка

27 Марта 2015, 14:18 | Приморье

Более 80 дошкольных учреждений в городах и районах края теперь принимают оплату с помощью дистанционного сервиса.

Десятки тысяч родителей по всему Приморью получили возможность подключить услугу «Автоплатеж» и больше не беспокоиться о своевременности оплаты за детский сад. В Находке на «Автоплатеж» перешли 53 дошкольных учреждения. В Арсеньеве этот сервис доступен для 100% садов – все 16 учреждений города уже есть в этом сервисе. Услуги еще 14 детских садов могут оплачивать через «Автоплатеж» родители из Уссурийска.

«Первое дошкольное учреждение в Приморье перешло на «Автоплатеж» в ноябре 2014 года, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк ХХI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». – Таким образом, всего за пять месяцев значительная часть родителей в районах края получила возможность вносить оплату с помощью этого удобного сервиса Сбербанка».

Сейчас жители Приморского края могут подключить к «Автоплатежу» более 250 различных организаций: управляющих компаний, поставщиков услуг электро-, тепло- и водоснабжения, мобильной и стационарной телефонной связи, Интернета, домофона, кабельного телевидения и даже штрафов ГИБДД и налогов. Причем список предприятий и организаций постоянно пополняется.

Пользоваться сервисом «Автоплатеж» достаточно просто. Клиент выбирает поставщика услуг из базы, определяет максимально допустимую для списания сумму (например, 1000 рублей) и дату списания (допустим, первого числа каждого месяца). Когда наступит эта дата, на сотовый телефон клиента приходит SMS-уведомление о планируемом списании средств, которое можно отменить, отослав SMS-сообщение с кодом отмены на номер 900. Если такое сообщение не поступит, платеж будет осуществлен в соответствии с выставленной в квитанции суммой. Чек об оплате можно распечатать через личный кабинет «Сбербанк Онлайн» или обратившись в отделение банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Уссурийск  автоплатеж  сбербанк  жкх  Арсеньев  детский сад 













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