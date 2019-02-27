Сергей Белов: Влияние ключевой ставки ЦБ на кредитные и депозитные продукты – сложный трансмиссионный механизм

О денежно-кредитной политике и инфляционных процессах в ДФО газете «Золотой Рог» рассказал начальник Дальневосточного ГУ банка России

Двойное повышение ключевой ставки Центробанка России, повлекшее за собой увеличение ставок по кредитным и депозитным банковским продуктам, повышение НДС, повлиявшее на годовые темпы роста потребительских цен с начала 2019 года, постепенный рост инфляции - как все это сказывается на экономической активности в России в целом и на Дальнем Востоке в частности?

Об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказал начальник Дальневосточного ГУ банка России Сергей БЕЛОВ.

- Сергей Владимирович, после повышения ключевой ставки Банка России осенью 2018 года многие банки стали поднимать кредитные ставки. Были заявления, что рост стоимости кредитов продолжится, если Банк России будет ужесточать денежно-кредитную политику. Однако совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Почему было принято такое решение?

- На своих заседаниях совет директоров Банка России всегда очень детально рассматривает аргументы как за сохранение, так и за изменение ставки. На февральском заседании Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Это связано с рядом факторов. Например, годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. При этом баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте.

Хотел бы также обратить внимание, что Банк России изменяет ключевую ставку прежде всего тогда, когда на прогнозном горизонте ожидается продолжительное и устойчивое отклонение инфляции от цели (вблизи 4%). Такие отклонения возникают, когда есть существенные дисбалансы между спросом и предложением на рынке товаров и услуг или, например, наблюдается резкий рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Такова человеческая природа – мы охотнее верим в ускорение инфляции, чем в ее замедление. Именно поэтому для Банка России так важно не только снизить инфляционные ожидания, но и заякорить их, то есть придать им более устойчивый характер. Также надо учитывать, что изменение ключевой ставки в полной мере отражается на динамике инфляции далеко не сразу, а в течение 3 - 6 кварталов, поэтому Банк России так взвешенно подходит к решениям и всегда учитывает «пролонгированную реакцию» на свои предыдущие решения.

- Что будет со ставками по вкладам и депозитам в 2019 году, чего ждать?

- Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 22 марта. Решение по ключевой ставке будет приниматься, как и всегда, с учетом всей имеющейся информации о социально-экономических, финансовых показателях, рисках и ожиданиях. Кроме того, при принятии решения Банк России будет оценивать достаточность повышения ключевой ставки, которое произошло в сентябре и декабре, для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году.

Что же касается формирования процентных ставок на депозитно-кредитном рынке, то ключевая ставка - не единственный определяющий фактор, их множество. Банки изменяют ставки по вкладам в зависимости от конкуренции бизнес-модели банка, возможности разместить привлеченные средства и заработать. Уровень ставок по кредитам определяется не только стоимостью привлечения средств, но и принимаемым риском. Так называемая премия за риск существенно увеличивается в условиях общей экономической нестабильности или непростой ситуации в отдельно взятой отрасли, если мы говорим о кредитах предприятиям.

Кроме того, разница между кредитными и депозитными ставками должна позволить банку покрыть различные издержки его деятельности и сформировать прибыль. Изменение ключевой ставки напрямую отражается лишь на краткосрочных ставках межбанковских кредитов. Однако ожидания относительно будущей динамики ставок по этим операциям влияют на ставки по средне- и долгосрочным операциям, то есть на ставки по депозитам и кредитам населению и бизнесу. В результате изменения ключевой ставки постепенно происходит ответная подстройка всего спектра процентных ставок, которая длится от 2 до 3 кварталов. Принятие решения об изменении условий кредитных и депозитных продуктов требует времени, и банки принимают такие решения не синхронно. Влияние ключевой ставки – это сложный механизм, называемый на языке экономистов трансмиссионным.

- Можно ли говорить, что прогнозы и ожидания аналитиков и рынков оказывают некое влияние на совет директоров при принятии решения по ставке?

- Банк России знает ожидания рыночных аналитиков, но не опирается на них при принятии своего решения. Перед каждым заседанием проводится огромная работа. Регулятор самостоятельно анализирует множество факторов, прогнозирует экономическую активность, динамику инфляции, учитывает, какие настроения преобладают у населения и бизнеса. Если прогноз говорит об отклонении инфляции от цели в будущем, Банк России учитывает это при принятии решения об изменении ключевой ставки.

Специалисты каждый раз делают расчет: какой должна быть ключевая ставка, чтобы и инфляция оставалась вблизи 4%, и экономика работала вблизи своих потенциальных возможностей. Прогноз, составляемый Банком России, находится в свободном доступе на официальном сайте, ежеквартально публикуется в «Докладе о денежно-кредитной политике» и озвучивается Председателем на пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире на канале «Россия 24». Для Банка России важно, чтобы все понимали логику предстоящих решений, и как эти решения впоследствии будут отражаться на всей траектории процентных ставок.

Отсрочить выплату ипотечного кредита клиент сможет по закону

- Ставки по ипотеке продолжают расти. Каков прогноз ЦБ по удорожанию ипотеки в 2019 году?

- Рост ипотечного рынка в России продолжается, хотя банки и начали повышать ставки по кредитам на покупку жилья вслед за ростом ключевой ставки. Сейчас средняя ставка по ипотеке в стране близка к 9,6% (на Дальнем Востоке – 9,5%). Президент Владимир ПУТИН поставил задачу к 2024 году снизить ее до 8%, чтобы сделать ипотеку доступной для семей со средним достатком. Один из путей решения данной задачи – это ипотечные каникулы (инициатива сейчас обсуждается, взвешиваются все «за» и «против»).

Также хочу напомнить, что действуют меры государственной поддержки ипотеки, спектр которых постоянно расширяется. Банк России со своей стороны также участвует в решении задачи повышения доступности ипотеки. Каким образом? Способствуя поддержанию устойчиво низкой инфляции, Банк России благотворно влияет на долгосрочные ставки. Однако надо отметить, что это происходит не на коротком горизонте (прямо здесь и сейчас), а в среднесрочной перспективе. Именно поэтому многие и не видят роль Банка России, предпочитая требовать от него резкого понижения ключевой ставки без просчета влияния подобных решений на финансовый рынок, инфляцию и экономику.

- Может ли на сегодняшний день клиент брать по закону кредитные каникулы по ипотеке и не зависеть от решения банка? Если нет, то когда такой закон планируется принять?

- Сейчас помощь заемщику, попавшему в сложную ситуацию, - исключительно добрая воля банка. Социально ориентированные кредитные организации предлагают клиентам разные варианты реструктуризации долга. Однако у человека должно быть законное право рассчитывать на поддержку в сложной ситуации. И сейчас эту инициативу активно обсуждают все заинтересованные стороны, включая Банк России и сами банки.

Суть инициативы в следующем: если человек взял ипотечный кредит, а потом попал в тяжелую жизненную ситуацию, то у него будет право получить отсрочку платежей. Предполагается, что общая продолжительность каникул составит не менее 6 месяцев, однако основные параметры сейчас разрабатываются. Ипотека – это большая ответственность, крупная сумма, длительный срок. И за этот срок действительно может возникнуть тяжелая ситуация: потеря работы, например. Поэтому будет правильно, если у людей появится подобная страховка. Законопроект о введении отсрочки платежей по ипотеке для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время и принят в 2019 году.

- Как, по вашему мнению, на рынок повлияют другие нововведения, например, разрабатываемый Дом.рф стандарт ответственного ипотечного кредитования? Есть ли у Банка России дополнительные рычаги сдерживания роста кредитов, в том числе, ипотечных?

- Стандарт ответственного ипотечного кредитования, разработанный Дом.рф, по своей сути во многом дублирует предложенные нормы закона по ипотеке для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, но на добровольной для банков основе. В стандарт закладываются все аспекты, от продвижения ипотечного продукта до различных жизненных ситуаций заемщика, включая реструктуризацию. Его соблюдение также поможет снизить риски заемщика и кредитора, что повысит привлекательность ипотечного кредита.

Кроме того, поскольку стандарт предполагает некие унифицированные требования, например, к договорам, это облегчит человеку сравнение предложений разных банков и поможет сделать выбор. Это большой плюс и для здоровой конкуренции на рынке ипотечного кредитования. Банк России рассчитывает, что большинство банков сознательно присоединится к соблюдению стандарта, и это обеспечит прозрачные и открытые взаимоотношения между заемщиком и кредитором. Ипотека является для нас приоритетным продуктом, как и банковские вклады, облигации (в том числе государственные), паи ПИФов и полисы ОСАГО. По этим продуктам Банк России будет сопровождать пилотные проекты и готовить предложения по снятию регуляторных барьеров.

Повышение НДС продолжит сказываться на инфляции

- Как повышение НДС влияет на годовые темпы роста потребительских цен с начала 2019 года, и каковы прогнозы в этом ключе?

- По оценкам Банка России, влияние НДС на рост потребительских цен в январе 2019 года было умеренным. Вероятно, это связано с тем, что на фоне невысокого роста потребительского спроса розничные торговые сети пытаются растянуть повышение цен во времени и сделать его менее заметным для населения. Однако повышение базовой ставки НДС продолжит сказываться на инфляции в ближайшие месяцы. При этом налоговые изменения в большей степени коснулись стоимости услуг и непродовольственных товаров, тогда как на продовольствие они оказывали в основном косвенное влияние (например, через повышение транспортных расходов, включаемых в конечные цены продуктов), поскольку продовольственные товары облагаются преимущественно по льготным ставкам НДС, которые не менялись.

- Как скажется повышение НДС на экономической активности в России в целом?

- По предварительной оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что было выше прогноза Банка России (1,5–2%). Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Поэтому в первом квартале, возможно, мы увидим более слабую динамику экономической активности, но после подстройки экономики под изменившиеся условия она должна вернуться к потенциальному росту. В итоге, в 2019 году, по оценкам Банка России, темп прироста ВВП составит 1,2–1,7% с возможным повышением до 2–3% в 2021 году, чему будет способствовать реализация запланированных правительством налогово-бюджетных мер, а также повышение пенсионного возраста, которое смягчит влияние демографических ограничений на темпы экономического роста.

Инфляция в ДФО ниже среднероссийской

- Как повышение НДС повлияло на инфляцию в ДФО?

- В январе 2019 года годовая инфляция в ДФО возросла на 0,9 п.п., составив 4,6%, но осталась ниже среднероссийского показателя (5,0%). Четко сказать, каков прирост именно из-за повышения НДС, весьма сложно. По нашим оценкам, влияние НДС на прирост потребительских цен в ДФО составило около 0,2 п.п. Продовольственная инфляция увеличилась на 0,8 п.п., до 5,2%, но это обусловлено не столько повышением НДС, как я уже отмечал, сколько ростом затрат производителей, а также введением экологического сбора на пластиковую упаковку.

Непродовольственная инфляция выросла на 0,4 п.п., до 3,4%. Помимо повышения ставки НДС, на этот показатель повлияла курсовая динамика, которая наблюдалась во второй половине 2018 года.

Отдельно хотел бы отметить, что несмотря на некоторое повышение годовой инфляции на автомобильный бензин на фоне увеличения НДС, в округе темпы роста цен на него остаются ниже среднероссийских. Бензин является одним из товаров-маркеров, к ценам на которые очень чувствительно население. Поэтому некоторая стабилизация динамики цен может сдерживать рост инфляционных ожиданий населения. Наиболее значимо в ДФО в январе выросла инфляция на услуги, повысившись на 1,4 п.п., до 5,5%. Основной вклад внесла динамика цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Здесь рост в основном связан с плановой индексацией тарифов с 1 января 2019 года, которая учитывала повышение ставки НДС.

- Могут ли внешние факторы, сильный отток капитала или еще какие-то глобальные причины изменить прогноз о возвращении инфляции к 2020 году к заявленным 4%?

- Банк России должен быть готов к любым сценариям для того, чтобы дать людям больше уверенности в завтрашнем дне. Нужно понимать, что ни один центральный банк не претендует на то, что он в состоянии обеспечить выполнение цели по инфляции в каждый конкретный момент времени. Это просто невозможно, потому что внешние и внутренние факторы постоянно отклоняют экономику от идеального равновесия. Но при любом развитии событий взвешенная политика в отношении инфляции и использование имеющегося набора инструментов позволит поддерживать финансовую стабильность и возвращать инфляцию к цели на горизонте действия днежно-кредитной политики, снижать риски ценовой и финансовой стабильности.

- В целом годовая инфляция в ДФО выросла незначительно по сравнению с остальными регионами. Чем это объясняется?

- На территории ДФО реализуются региональные государственные программы поддержки населения (например, «Доступная рыба», «Региональный продукт»), действуют плоские тарифы на авиаперелеты до Москвы и обратно, на постоянной основе осуществляется комплекс государственных мероприятий по обеспечению территории Дальнего Востока основными жизненно важными товарами по «Северному завозу». Все эти мероприятия, а также многие другие инициативы способствуют формированию инфляции более низкой по сравнению с другими федеральными округами Российской Федерации.

На сегодняшний день инфляция ниже, чем в ДФО, наблюдается только в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом надо понимать, что средняя инфляция в округе может не совпадать с инфляцией в конкретном регионе. Так, в ДФО сохраняется региональная неоднородность: самый высокий уровень годовой инфляции отмечен в Республике Бурятия (6,1%), самый низкий – на Сахалине (3,2%). Это вызвано различиями в структуре потребления населения, а также разными локальными, прежде всего немонетарными, факторами, например, уровнем самообеспеченности региона теми или иными товарами.

ПРОГНОЗ

По прогнозу Банка России, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится и по итогам 2019 года составит 5–5,5%. Уже в первой половине 2020 года, когда временные факторы (в том числе повышение НДС) будут исчерпаны, годовая инфляция вернется к 4%.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.