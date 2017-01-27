Взыскивать долги будут в рамках закона

Что теперь позволено коллекторским агентствам и как отказаться от общения с ними

В 2017 году только 30 коллекторских агентств получили право заниматься взысканием долгов в России - это примерно 3,7% от нынешнего числа. Полномочия их также резко ограничены. Станет ли должникам проще жить, разбирался РБК daily.

1 января вступил в силу федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ), известный также как «закон о коллекторах». Он накладывает ряд ограничений на деятельность компаний, которые занимаются взысканием долгов в досудебном порядке. Согласно закону, продолжить свой бизнес в 2017 году смогут лишь те коллекторы, которые вошли в соответствующий реестр Федеральной службы судебных приставов. Таким образом, компании, не включенные в него, лишились права заниматься прежним бизнесом.

По состоянию на 19 января государственный реестр коллекторов на сайте ФССП насчитывает 30 организаций. Ранее ФССП оценивала общее число юридических лиц, у которых в качестве одного из видов деятельности указаны коллекторские услуги, примерно в 553 тыс. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в свою очередь, прогнозирует, что в 2017 году на рынке могут остаться максимум 150 коллекторских организаций. Сейчас их, по оценке НАПКА, от 600 до 800. Таким образом, пока в реестр попали только 3,7% компаний. При этом все участники рынка, которые намерены продолжить работу по сбору задолженностей, зарегистрируются в нем до конца января, считают в НАПКА.

Трудные времена

Столь малое число компаний, попадающих в реестр, связано с ужесточением требований к их работе и размеру капитала, установленному 230-ФЗ. В частности, в учредительных документах этих организаций должно быть отражено, что коллекторская деятельность является основной для них. Объем чистых активов у коллекторского агентства должен составлять не менее 10 млн руб., при этом оно обязано застраховать на такую же сумму свою ответственность на год за возможное причинение убытков должнику в ходе взыскания задолженности. Коллектор должен располагать технологической инфраструктурой, позволяющей хранить все записи телефонных переговоров с должниками, письма и СМС-сообщения в течение трех лет. Наконец, у коллектора обязательно должен быть официальный сайт.

Президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшен» Елена ДОКУЧАЕВА, чья компания вошла в реестр ФССП в числе первых, считает, что новый закон может снизить эффективность взыскания долгов на 15–​20%. При этом для должников он окажется во благо: коллекторы действительно будут меньше их беспокоить. А вот у судов работы прибавится. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на 1 января, не менее 17% всех заемщиков, или около 7 млн человек, испытывают сложности с обслуживанием кредитов (за последние полгода хотя бы раз допускали просрочку свыше 60 дней). В то же время общий объем просрочки свыше 90 дней составляет в России около 1 трлн руб.

Что разрешено взыскателям

Новый закон также ограничивает коллекторов в способах общения с должниками. Теперь коллектор может лично встречаться с должником не чаще раза в неделю. Звонить можно максимум восемь раз в месяц (при этом за неделю коллектор может позвонить только дважды, а в день - один раз). Есть ограничения и временного характера: в будние дни допустимо звонить с 8 до 22 часов, а в выходные - с 9 до 20 часов. Скрывать (или использовать неотслеживаемый) номер телефона, а также адрес электронной почты коллектор не имеет права.

По закону коллектору разрешено общаться только с самим должником (если тот не является банкротом, инвалидом или несовершеннолетним - с ними коллекторские агентства работать не могут). Коллекторы не имеют права общаться с близкими или друзьями должника, им также запрещено угрожать должникам, унижать или оказывать психологическое давление. Также взыскатели не могут вводить должников в заблуждение относительно последствий неуплаты долга.

Несмотря на все ужесточения, в работе серых и черных коллекторов мало что изменится, уверен руководитель московского офиса компании «Современная защита» Александр ШИРЯЕВ. «Все коллекторы, которых боялись и которые раньше нарушали все возможные законы, в том числе уголовные, продолжат это делать, несмотря на появление отдельного закона», — говорит он.

Как общаться с коллекторами

Тем россиянам, которые уже общаются или рискуют столкнуться со взыскателями, юристы советуют внимательно изучить положения закона о коллекторах. «Несоблюдение требований закона — признак того, что к вам обращается преступник», — говорит Дмитрий ЯНИН из Международной конфедерации обществ потребителей. Любое взаимодействие, по его словам, должно начинаться с представления, кроме того коллектор должен дать контакты своего агентства. «Вы имеете право всю эту информацию проверить и только потом начинать разговор», - говорит эксперт.

Важным нововведением Янин называет возможность отказаться от общения с коллекторами вообще. Согласно закону, через четыре месяца после возникновения задолженности можно написать в коллекторское агентство или в банк заявление об отказе от взаимодействия с коллектором или о взаимодействии только через адвоката. Документ не нужно заверять у нотариуса — достаточно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Янин советует при этом сделать копию заявления и хранить ее у себя.

Дмитрий ЛОБАЧЕВ ​из компании «Хренов и партнеры» обращает внимание на то, что нужно обязательно проверить, включено ли коллекторское агентство в реестр ФССП. Если его там нет или оно превышает свои полномочия, гражданин имеет право обратиться за юридической помощью. «Если были нарушены права должника, ему следует обратиться с соответствующей жалобой в ФССП или прокуратуру», — поясняет партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павел ХЛЮСТОВ. Сделать это можно, например, через личный кабинет на сайте ФССП или подав жалобу в ближайшее территориальное подразделение службы. Коллекторов-нарушителей судебные приставы могут привлекать к административной ответственности. Так, самовольная коллекторская деятельность карается штрафом в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для физических лиц и от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических лиц. ​

Если же звучат угрозы, осуществляется попытка шантажа или оказывается физическое давление, то обращаться нужно в полицию, добавляет Янин. Важно, чтобы факт превышения коллекторами полномочий был зафиксирован. Тогда можно обращаться в суд с требованием компенсации. «В силу закона кредитор и коллекторы, которых он нанял, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненные неправомерными действиями», - рассказывает Дмитрий Лобачев.

Если вы не должник, но к вам внезапно пришли взыскатели, правильнее всего обратиться в банк, который представляет коллектор. «В этом банке следует написать заявление об исключении вашего номера из базы, - рассказывает Александр Ширяев. - Заявление пишется в двух экземплярах: один банк оставляет себе, а на втором ставит отметку о принятии и отдает клиенту». После этого, если просроченной задолженности действительно нет, банк должен исключить номер из своей базы, подытоживает он.