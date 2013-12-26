Приморцам рассказали, чего ждать от пенсионной реформы в 2014 году

В пенсионной системе России в 2014 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также работодателей.

Повышение пенсий

Трудовые пенсии в 2014 году будут повышаться два раза. Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут по фактическому уровню потребительских цен за 2013 год, второй раз – 1 апреля – по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии, и размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1%, социальных пенсий – на 17,6%. Точный размер индексации будет определен Правительством РФ с учетом итогов 2013 года, в т. ч. уровня инфляции в стране и размера доходов ПФР в расчете на одного пенсионера.

Материнский капитал

Размер материнского капитала с 1 января будет проиндексирован и составит 429 408,5 рублей. На выплату его средств в 2014 году в бюджете ПФР заложен 301 млрд. рублей.

Страховые взносы

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2014 году остается на уровне 22%, в т. ч. сохранятся льготы для отдельных категорий страхователей. Предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы.

С 2014 года снижается ставка страховых взносов для ряда плательщиков страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере). Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного МРОТ.

При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему будут освобождены от представления отчетности в Пенсионный фонд.

Страховая и накопительная части пенсии

Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16% – будут направляться на формирование страховой части его будущей пенсии.

Важно отметить, что в любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться. Они будут выплачены в полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взносы в размере 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется так называемым «молчуном», новые пенсионные накопления перестают формироваться и все страховые взносы будут направляться на формирование страховой части пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений

В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение трудовой пенсии и при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.

Программа государственного софинансирования пенсии

Все участники Программы, делавшие личный взнос в течение 2013 года не менее 2 тыс. рублей, получат государственное софинансирование в I-II квартале 2014 года (в пределах от 2 000 до 12 000 рублей, в зависимости от размера взноса).

Участниками Программы являются граждане, вступившие в Программу до 1 октября 2013 года и сделавшие первый взнос до конца 2013 года.



Справочно:

В Приморском крае 544 645 пенсионеров, в том числе 185 тыс. работающие и 11 633 – «военные пенсионеры», 146 тыс. федеральных льготников.

Владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал – более 62 тысяч.

Участников Программы государственного софинансирования пенсии – 133 650 человек.

ZRPRESS.RU, Владивосток.